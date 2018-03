Panasonic übernimmt Audio-Streaming Plattform Aupeo / Plattform liefert personalisierte Musikinhalte für mobile Services in der Automobilindustrie

Wiesbaden (ots) - Die Panasonic Automotive Systems Company of America, eine Division der Panasonic Corporation Nordamerika, übernimmt die in Berlin ansässige Aupeo GmbH. Aupeo ist einer der weltweit führenden Anbieter personalisierter Audio-Streaming-Dienste und -Technologien. Auf diesem Weg kann Panasonic seinen Kunden im Bereich Automotive zukünftig modernste Streaming-Technologie und Customer Relationship Tools anbieten.

"Es ist ein wichtiger Geschäftsbereich für die Automotive-Branche, vernetzte Dienste und mobil verfügbare Inhalte bereitzustellen, die sowohl die Nutzer ansprechen als auch eine Produktdifferenzierung ermöglichen", erklärt Tom Gebhardt, President der Panasonic Automotive Systems Company of America. "Es gibt eine große Nachfrage nach einer vernetzten und personalisierten Plattform für Medieninhalte, die den Nutzern den Zugriff auf Daten von allen ihren Endgeräten ermöglicht und gleichzeitig den Unternehmen eine intensivere Beziehungspflege mit ihren Kunden erlaubt. Konventionelle Dienste für endverbraucherorientierte Musik- und Medieninhalte gehen nicht ausreichend auf die Bedürfnisse von Autoherstellern ein. Die Technologien hinter der Aupeo Plattform und deren Möglichkeiten zur Nutzung verschiedener Medieninhalte stellt eine Lösung dar, die das Panasonic Automotive B2B- und B2C- Produkt- Portfolio hervorragend ergänzt."

"Aupeo wurde mit der klaren Vision gegründet, Medieninhalte nahtlos online für verschiedene Geräte, die über Internet miteinander verbunden sind, bereitzustellen", sagt Holger G. Weiss, CEO von Aupeo. "Bereits damals sahen wir das Auto als unser wichtigstes Einsatzgebiet. Es ist für uns ein sehr spannender und ehrenvoller Moment, ein Teil der Panasonic Familie zu werden, während unsere Branche gleichzeitig mehr und mehr wächst und sich weiterentwickelt. Aupeo und Panasonic fühlen sich verpflichtet, aktuellen und zukünftigen Kunden aus allen Branchen auch weiterhin die weltweit besten Musik- und Audio-Streaming-Dienste und -Technologien zu Verfügung zu stellen."

Aupeo wurde 2008 von Armin G. Schmidt in Berlin gegründet. Heute verfügt Aupeo über die Lizenzen, Streaming-Dienste in mehr als 40 Ländern anzubieten und den Konsumenten personalisierte Musikerlebnisse zu ermöglichen. Gleichzeitig können Nutzer mit Aupeo auf mehr als 6.000 terrestrische Radiosender, Podcast-Streamings und weitere Dienste zurückgreifen. Aupeo wird auch zukünftig mit großem Engagement an der Entwicklung neuer Produkte arbeiten, die sich insbesondere an den Bedürfnissen der Endverbraucher und der Panasonic Kunden aus dem Bereich Automotive oder aus anderen Branchen orientieren.

Über Panasonic Automotive Systems America

Die Panasonic Automotive Systems America sitzt in Peachtree City, GA, und verfügt über eine weitere Niederlassung im Einzugsbereich von Detroit, in Farmington Hills. Sie ist eine Division der Panasonic Corporation of North America, die ihren Hauptsitz in Secaucus, New Jersey, hat, welche eine Tochtergesellschaft der Panasonic Corporation in Osaka, Japan, ist.

Über Panasonic Corporation, Japan

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Produkte in den drei Geschäftsfeldern Consumer, Components & Devices sowie Solutions. Der in Osaka, Japan, ansässige Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2012) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,85 Billionen Yen/72 Milliarden EUR. Die Aktien des Konzerns sind an den Börsen in Tokio, Osaka, Nagoya und New York (NYSE: PC) notiert. Der Unternehmensvision entsprechend will Panasonic bis zum Jahr 2018 - dem 100-jährigen Firmenjubiläum - das weltweit führende Unternehmen für grüne Innovationen in der Elektronikindustrie werden. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic und dessen Nachhaltigkeitsengagements finden Sie unter www.panasonic.net.

