EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Jahresergebnis 2012 der C-QUADRAT Investment AG

Jahresergebnis

- Bilanzgewinn 2012 der C-QUADRAT Investment AG

(Einzelabschluss lt. UGB) 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro)

- Jahresüberschuss 2012 des C-QUADRAT Konzerns 0,2 Mio. Euro (2011: 3,0 Mio. Euro)

Gesamterträge im Konzern stabil bei 46,1 Mio. Euro (2011: 46,0 Mio. Euro)

- Personalaufwand im Konzern von 6,6 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro gesunken

- Einmalige Anschaffungsnebenkosten für Akquisitionen und Wertberichtigung i. H. v. 3,4 Mio. Euro belasten Konzern-Ergebnis

- Dividendenvorschlag an HV: 0,6 Euro je Aktie (Vorjahr 1,0 Euro je Aktie)

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) konnte im Jahr 2012 ihre Gesamterträge im Konzern stabil bei 46,1 Mio. Euro halten und gleichzeitig die Personalkosten um 7% auf 6,1 Mio. Euro reduzieren.

Durch die im Laufe des Jahres 2012 erfolgten Akquisitionen der Absolute Portfolio Management GmbH (APM) in Wien und der BCM-Gruppe (London, Genf) fielen einmalige Anschaffungsnebenkosten in Höhe von 1,4 Mio. Euro an. Weiters wurde im Laufe des Geschäftsjahres eine Wertberichtigung in Höhe von 2,0 Mio. Euro auf einen im Jahr 2010 erfolgten Beteiligungsverkauf vorgenommen. Vor allem diese beiden Sonderfaktoren führten zu einer Steigerung des sonstigen Aufwandes auf 9,3 Mio. (Vorjahr 5,3 Mio.) im Konzern. Die Ergebnisbeiträge der assoziierten Unternehmen blieben im Konzern mit 2,4 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahr (2011:

2,5 Mio. Euro).

Der Bilanzgewinn 2012 der C-QUADRAT Investment AG (Einzelabschluss lt. UGB) beträgt 4,6 Mio. Euro (Vorjahr: 4,7 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss 2012 des C-QUADRAT Konzerns beträgt 0,2 Mio. Euro (2011: 3,0 Mio. Euro).

Nach Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 der C-QUADRAT Investment AG und Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012 haben Aufsichtsrat und Vorstand der C-QUADRAT-Gruppe beschlossen, der Hauptversammlung am 3. Mai 2013 vorzuschlagen, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2012 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,6 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,0 Euro je Aktie) vorzunehmen.

C-QUADRAT Vorstand und Unternehmensgründer Alexander Schütz erläutert: "Wir haben das für Asset Manager schwierige Umfeld des Jahres 2012 für 2 Akquisitionen genutzt und kräftig in das Unternehmenswachstum investiert. Die beiden Akquisitionen haben uns geholfen, die Assets under Management von 2,9 Mrd. Euro auf 4,3 Mrd. Euro (+46%) zu steigern, die Internationalisierung des Unternehmens voranzutreiben und die Produktpalette zu diversifizieren. Produkte von C-QUADRAT werden heute in 17 europäischen Ländern vermarktet und gehören zu den besten ihrer jeweiligen Kategorie, sowohl für private als auch für institutionelle Investoren. Man muss in diesem Zusammenhang aber auch darauf hinweisen, dass in diesem Geschäftsjahr zwar die gesamten Anschaffungsnebenkosten der beiden Übernahmen laut IFRS Standards das Konzern-Jahresergebnis belasten, die Ergebnisbeiträge von APM und BCM aber weitestgehend erst ab dem Geschäftsjahr 2013 erfolgswirksam verbucht werden können. Durch die Abschreibung der Forderung eines Beteiligungsverkaufes haben wir die Konzern-Bilanz bereinigt und starten nach einem sehr guten Jahresstart somit ohne Altlasten und sehr gut aufgestellt ins das Jahr 2013."

Der Konzernabschluss sowie der Einzelabschluss 2012 der C-QUADRAT Investment AG steht ab sofort zum Download unter www.c-quadrat.at im Bereich Investor Relations bereit.

