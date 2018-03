Grüne warnen vor zu hohem Preisdruck auf Lebensmittel!

Richtigstellung der Grünen an Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend

Wien (OTS) - Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend behauptet in ihrer heutigen Aussendung: "In der heutigen Ausgabe der "Kronen Zeitung" wurden seitens der SPÖ und der Grünen billigere Lebensmittel für die Bevölkerung gefordert." Das entspricht nicht der Wahrheit. Richtig hingegen ist, dass die Grüne Bundessprecherin Eva Glawischnig in der heutigen Kronen Zeitung vor einem zu hohen Preisdruck bei den Lebensmitteln warnt. "Das gehe auf die Qualität. Wir alle sollten einfach bewusster und viel weniger Fleisch einkaufen", wird Glawischnig zitiert.

