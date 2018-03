Bankgeheimnis Stronach/Lugar: Keinen Faymann-Kniefall!

Wien (OTS) - "Ein Bundeskanzler hat sich für sein Land und dessen Bevölkerung einzusetzen. Doch Faymann ist der EU hörig und geht bei jedem Zuruf aus Brüssel in die Knie. Nein zum Ende des Bankgeheimnisses, kein Faymann-Kniefall!", verlangt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. "Das ist typisch für diese Regierung: Will die ÖVP das Bankgeheimnis beibehalten, will es die SPÖ aufheben - auf der Strecke bleiben die Österreicher, die kleinen Sparer, die jedes Vertrauen in die Banken verlieren, und damit auch die Wirtschaft!", warnt Lugar und fordert die Regierung auf, ein klares Bekenntnis zur Beibehaltung des Bankgeheimnisses abzulegen.

