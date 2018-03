Neues hearLIFE Care Center[TM] eröffnet in Berlin

Eine persönliche, kompetente Beratung vor Ort ist für Menschen mit Hörverlust ein besonders wichtiger Aspekt. Mit der Eröffnung des neuen hearLIFE Care Centers in Berlin stehen ab Mittwoch, den 10. April 2013, umfassende Services rund um das Thema Hörverlust und Hörimplantate für Betroffene und Interessierte zur Verfügung. Dort können sich Besucher individuell über die Technologie informieren, zu Zubehör beraten lassen, diese an Ort und Stelle ausprobieren sowie sich mit Ersatzteilen, Rehamaterialien und Batterien versorgen. Außerdem steht in den hearLIFE Care Centern die persönliche Kommunikation mit Experten und - bei speziellen Aktionstagen - auch mit anderen Betroffenen an erster Stelle. Als Kompetenzzentren mit lokalem Anspruch bieten die hearLIFE Care Center GmbH bereits an den Standorten Hannover, Bochum und Tübingen Anlaufstellen rund um die Versorgung mit MED-EL Hörimplantaten.

"In unseren hearLIFE Care Centern haben Betroffene nicht nur die Chance, sich über das Thema Hörverlust zu informieren, sondern auch einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort, wenn es darum geht, das Leben mit Hörimplantaten noch leichter zu gestalten. So bieten wir neben Services rund um Reparatur und Wartung auch praktische Hilfestellungen. An unseren Aktionstagen haben Interessierte beispielsweise die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen über ihre Erfahrungen auszutauschen, über wichtige Themen wie die Rehabilitation zu informieren und so den eigenen Hörerfolg immer weiter zu verbessern", so Dr. Hansjörg Schößer, Geschäftsführer hearLIFE Care Center GmbH und MED-EL Deutschland. Erfahrene Experten stellen neben Informationen zu MED-EL Rehabilitationsprodukten auch kostenlose Systemchecks für MED-EL Hörimplantatssysteme zur Verfügung. Die lokale Betreuung steht Menschen mit Hörimplantat auch bei der lebenslangen Nachsorge zur Seite und das ohne weite Anfahrtswege. Die hearLIFE Care Center ermöglichen so eine verbesserte und nachhaltigere Unterstützung.

Mit dem hearLIFE Care Center erhält Berlin eine Anlaufstelle mit dem Anspruch, den Bedürfnissen und Wünschen der von Hörverlust Betroffenen vor Ort einzugehen. "Es freut uns sehr nach Hannover, Bochum und Tübingen, in Berlin einen weiteren Standort eröffnen zu können. Durch die Nähe zu den Menschen können wir nicht nur mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern durch den engen Austausch mit unseren Nutzern auch unseren Anspruch bei der Forschung und Entwicklung innovativer Hörimplantatslösungen verfolgen", erklärt Dr. Schößer. "So können wir Schritt für Schritt dazu beitragen, die Hörerfahrung jedes einzelnen unserer Nutzer nachhaltig zu verbessern."

Die Eröffnung findet am Mittwoch den 10. April 2013 um 17:30 Uhr im hearLIFE Care Center in der Novalisstraße 7, 10115 Berlin statt.

Weitere Informationen zu den hearLIFE Care Centern finden Sie auf www.hearlife.cc und weiterführende Informationen zum Thema Hörverlust finden Sie auch auf: www.medel.com.

Über hearLIFE Care Center[TM] GmbH

Die hearLIFE Care Center[TM] GmbH mit Sitz in Starnberg wurde im Juni 2012 gegründet. Sie ist hundertprozentiges Tochterunternehmen der MED-EL Deutschland GmbH. Geschäftsführer der hearLIFE Care Center[TM] GmbH und MED-EL Deutschland GmbH ist Dr. Hansjörg Schößer. Mit den bereits eröffneten hearLIFE Care Centern in Hannover, Bochum und Tübingen erfüllt das Unternehmen den Anspruch eines lokalen Kompetenzzentrums rund um das Thema Hörimplantatlösungen. Speziell geschulte Experten und Fachpersonal bieten umfassenden Service und Informationen für Menschen, die bereits ein Hörimplantat nutzen sowie Menschen mit Hörverlust. Öffnungszeiten und weitere Informationen zu den hearLIFE Care Centern finden Sie unter hearlife.cc. Alle Informationen zu den MED-EL Hörimplantatsystemen finden Sie unter www.medel.com.

