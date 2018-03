Leichtfried: EU muss auch Sozialunion werden

Ungleichgewicht zwischen Wirtschaftsinteressen und dem großen Rest

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried hat am Montag eine stärkere Sozialunion eingefordert. "Wir haben keine europäische Sozialpolitik, die sozialen Leistungen sind nationale Leistungen", sagte Leichtfried auf der Podiumsdiskussion "Welche Zukunft hat EUROpa" im Juridicum in Wien. ****

Vor allem einheitliche europäische Mindestlöhne sieht Leichtfried als ein Anliegen. "Gewisse Branchen wie die Luftfahrt- oder die Auto-Industrie sind europäische Branchen. Warum soll ein Arbeiter, der in Rumänien ein Auto zusammenschraubt, ein Zehntel dessen bekommen, was ein Arbeiter in Deutschland verdient, obwohl beide das Gleiche tun?" Kurzfristig kann sich Leichtfried eine Koppelung der Mindestlöhne an die Wirtschaftsleistung vorstellen, langfristig sollen die Löhne europaweit angeglichen werden.

Leichtfried ortet in der Europäischen Union generell "ein Ungleichgewicht zwischen den Wirtschaftsinteressen und dem großen Rest. Wir haben einen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Aber die EU schafft es nicht, die großen Aufgaben zu übernehmen, die sie übernehmen müsste", sagte der SPÖ-EU-Delegationsleiter. (Schluss) che/bj

