Pressekonferenz "Dancer against Cancer" Ball 2013-Vorstellung der Charity-Spezialität im Glas

Wien (OTS) - Eine besonders genussvolle und vor allem hilfreiche Partnerschaft hat die Hink-Manufaktur mit den Organisatoren von "Dancer against Cancer" geschlossen. Zu Gunsten der Österreichischen Krebshilfe kreierten die Pasteten-Profis aus der Hink-Manufaktur gemeinsam mit Starkoch Heinz Hanner eine eigene "Dancer against Cancer" Spezialität im Glas, welche bereits im ausgewählten Einzelhandel erhältlich ist. Von dem Erlös der verkauften Gläser geht je Euro 1/Glas gemeinsam mit myAid an Projekte der Österreichischen Krebshilfe - einzigartige Genussmomente für den guten Zweck!

Genießen für den guten Zweck

Genuss & Leidenschaft aus der Hink-Manufaktur sowie eine Portion soziales Engagement sorgten für eine Kreation der besonderen Art. Zur Herstellung des "Mousse vom geräucherten Hühnchen mit Rhabarber und Chili" wird das geräucherte Hühnchen-Fleisch mit Frischkäse zur feinen Creme verarbeitet und mit fruchtig-aromatischem Rhabarber und Chili vollendet, ins Glas gebracht.

Die - eigens für den Ball entwickelte - Spezialität ist als Limited Edition in einem besonders originell-auffälligem Design erhältlich.

Serviertipp: Das Mousse vom geräucherten Hühnchen harmoniert hervorragend mit einem getoasteten Schwarzbrot.

Rückfragen & Kontakt:

Hink GmbH

Jennifer Hloupy

Assistentin der Geschäftsleitung

office @ hink-pasteten.at

Tel.: +43 (0)1 258 23 51