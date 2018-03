Ecco gewinnt SOG Award für neuen Wanderstiefel mit GORE-TEX® Produkttechnologie

Der neue Biom Terrain Wanderstiefel überzeugt in der Kategorie 'Apparel and Footwear'

Der dänische Markenpartner der Marke GORE-TEX® konnte sich einen der beliebten SOG Awards sichern. Ecco erhielt die Auszeichnung in der Kategorie "Apparel and Footwear" für seinen neuen Biom Terrain Wanderschuh mit GORE-TEX® Produkttechnologie. Ecco wird das Produkt in seiner Herbst/Winter Kollektion 2013/14 anbieten.

Der Biom Terrain kombiniert die "Natural Motion" Technologie von Ecco mit einer sehr leichten, athletischen Multi-Gelände-Außensohle. Diese Verbindung ermöglicht einen vielseitig einsetzbaren, flexiblen Tages Wanderstiefel, der durch die verarbeitete GORE-TEX® Membrane hoch funktional ist. "Dieser leichte Wanderstiefel ist dank des Einsatzes neuester biometrischer Erkenntnisse außergewöhnlich komfortabel", sagt Frank Wacker, Vorsitzender der Jury. "Zudem bietet die Außensohle hervorragenden Halt, das Obermaterial ist aus weichem Yak Leder und durch den Einsatz des GORE-TEX® Laminats ist der Schuh dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv." Auch das junge und frische Design, welches eine breitere Zielgruppe erreicht, überzeugte die Jury. "Wir gratulieren Ecco zum neuesten Award und sind stolz darauf, dass wir mit unserem GORE-TEX® Laminat zum Sieg des Produktes beigetragen haben", so Jürgen Kurapkat, PR Gloves & Accessories bei W.L. Gore & Associates.

Mehr Informationen über die Marke GORE-TEX® gibt es auf www.gore-tex.de.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com.

