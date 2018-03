Tirol: "Sicheres Bundesland dank professioneller und motivierter Beamtinnen und Beamte"

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler besuchte am 8. April 2013 Landeshauptmann Günther Platter sowie die Tiroler Polizei.

Wien (OTS) - "Die Menschen in Tirol können sich auf ihre Polizei verlassen und ihr vertrauen", sagte Generaldirektor Konrad Kogler und verwies auf die Kriminalstatistik 2012. Diese zeigt, dass die Gesamtkriminalität in Tirol in den letzten neun Jahren um 11 Prozent zurückgegangen ist. Die Aufklärungsquote konnte in diesem Zeitraum von 43 auf 49,5 Prozent gesteigert werden.

Die Tiroler Polizei richtet ihre strategische Vorgehensweise nach der Kriminalitätslage aus. Priorität hat die Bekämpfung von Einbruchs-, Gewalt- und von IT-Delikten sowie des Suchtmittelmissbrauchs. Auch die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Tirols Straßen ist der Polizei ein wichtiges Anliegen. Strukturermittlungen sowie Maßnahmen zur Verhinderung der Einbruchskriminalität haben Erfolge gezeigt: Die Zahl der Einbrüche in Betriebe sank um 25 Prozent, der Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser um 4 Prozent.

"Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, bedarf es auch der aktiven Mitwirkung und des richtigen Verhaltens der Menschen selbst", sagte Generaldirektor Kogler. Demnach stellt die polizeiliche Präventionsarbeit einen zentralen Schwerpunkt dar.

"Um die Menschen zu erreichen, suchen wir das direkte Gespräch mit ihnen. Wir führen themenspezifische Veranstaltungen durch, stehen auf Fachmessen für Sicherheitsberatungen bereit und bieten vermehrt auch verhaltensorientierte Sicherheitsschulungen an", sagte Landespolizeidirektor Mag. Helmut Tomac. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages des BM.I mit der ÖBB finden in den Monaten März und April 2013 verhaltensorientierte Sicherheitsschulungen für Zugsbegleiterinnen und Zugsbegleiter statt.

Besuch der Kontrollstelle Kundl

Generaldirektor Kogler besuchte auch die Kontrollstelle Kundl. Der Inntal-/Brennerkorridor nimmt im Alpenraum eine Sonderstellung ein, weil sich der mit Abstand größte Teil des alpenquerenden Gütertransits auf der Achse Kufstein-Brenner bzw. Brenner-Kufstein bewegt. Pro Jahr sind im Bereich Kundl/Radfeld etwa 2,5 Millionen schwere Lkw und etwa 15 Millionen sonstige Fahrzeuge unterwegs. Die Kontrollstelle "Kundl 1" wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Land Tirol, der Asfinag und der Polizei 2000 in Betrieb genommen. Seither gab es Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die dort tätigen Polizistinnen und Polizisten und der Wirkungsbereich wurde ausgedehnt. Das Bundesland Tirol verfügt nun auf dem Transitnetz (Inntalautobahn, Brennerautobahn, den Fernpass und den Reschenpass) über fünf modern ausgestattete Verkehrskontrollplätze. "Die Polizistinnen und Polizisten dieser Dienststelle leisten ausgezeichnete Arbeit und tragen wesentlich zur Sicherheit auf Tirols Straßen bei", betonte Kogler.

"Die auf den Kontrollstellen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet des Schwerverkehrs, berücksichtigen bei allen ihren Einsätzen aber auch den kriminal- und fremdenpolizeilichen Bereich", sagte Landespolizeidirektor Tomac. Auf den Kontrollstellen werden nicht nur schadhafte Lkws oder fahruntüchtige Lenker angehalten, sondern auch gestohlene Fahrzeuge oder Diebesgut sichergestellt, Schlepperei und illegale Migration aufgedeckt oder zur Verhaftung ausgeschriebene Personen festgenommen.

