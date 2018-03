ORF-Programmschwerpunkt zur Eröffnung des Linzer Musiktheaters "Spuren der Verirrten" am 12.4. live in ORF III Kultur & Information

Wien (OTS) - Mit einem fulminanten Programm öffnet das neue Linzer Musiktheater im April 2013 seine Pforten. Nach dem Open-Air-Eröffnungsfest am 11. April steht besonders die Uraufführung der Oper "Spuren der Verirrten" nach dem Buch von Peter Handke und der Musik von Philip Glass am 12. April im Fokus. ORF III Kultur und Information und Ö1 widmen der Eröffnung des neuen Linzer Musiktheaters jeweils einen umfassenden Programmschwerpunkt, den Oberösterreichs Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Oberösterreich-Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer, Rainer Mennicken, Intendant des Landestheaters Linz, und Dr. Thomas Königstorfer, Vorstandsdirektor des Landestheaters und Bruckner Orchesters Linz, heute, am 8. April 2013, im Rahmen einer Pressekonferenz im Wiener RadioCafe vorstellten. Highlights: Die Live-Übertragung von "Spuren der Verirrten" am 12. April, um 20.15 Uhr live in ORF III (und am 14. April in 3sat). Der Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF steht am 12. April bereits ab 18.30 Uhr ganz im Zeichen der Musiktheater-Eröffnung. ORF 2 berichtet nach der gestrigen "matinee" auch heute im "Kulturmontag". ORF Oberösterreich begleitet als regionales Leitmedium u. a. live die Auftaktveranstaltung am 11. April. Ö1 beschäftigt sich bis 23. April ausführlich mit dem Thema, u.a. gibt es ein "Kulturjournal spezial" am Eröffnungstag. Alle Details zum ORF-Programmschwerpunkt unter presse.ORF.at.

Landeshauptmann und Kulturreferent Dr. Josef Pühringer: "Ich bedanke mich für diese Kooperation. Da nur rund 1.000 Menschen an der Eröffnungsveranstaltung im neuen Musiktheater und einige Tausende im Freien daran teilnehmen können, ermöglicht ORF III durch die Direktübertragung allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Teilnahme am Festakt. Das neue Linzer Musiktheater soll ein 'Theater für alle' werden, denn es wird auch von allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert. Daher ist mir diese Übertragung besonders wichtig. Damit ist niemand ausgeschlossen und wir können einmal mehr unterstreichen, dass alle herzlich eingeladen sind, ins Linzer Musiktheater zu kommen."

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Die Zusammenarbeit zwischen dem ORF und Linz ist seit vielen Jahren beispielhaft, nicht zuletzt deshalb wird die Landeshauptstadt heute von vielen mehr als Kultur- denn als Stahlstadt wahrgenommen. Wenn nun in Linz, erstmals seit Valencia 2005, ein neues Musiktheater eröffnet wird, während solche Kulturbetriebe vielerorts vor dem Aus stehen, dann ist das ein denkwürdiges Ereignis, für das wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern wollen."

Mag. Kurt Rammerstorfer, ORF-Landesdirektor Oberösterreich: "Der ORF Oberösterreich begleitet als regionales Leitmedium das Linzer Musiktheater seit der Standortauswahl. In der Eröffnungswoche ist der für Oberösterreich epochale Kulturbau Schwerpunkt in der Berichterstattung im Fernsehen, im Radio und auch im Internet. Das Musiktheater wird in allen Facetten präsentiert, von der schwierigen Standortsuche über die moderne Bühnentechnik, die Theater-Mitarbeiter hinter den Kulissen, die künstlerische Ausstattung des Bauwerks bis zum Programm in seiner gesamten Vielfalt. Darüber hinaus produziert der ORF Oberösterreich für ORF III die Live-Übertragungen am 11. April vom Festakt zur Eröffnung und am 12. April von der Uraufführung der Oper 'Spuren der Verirrten' nach dem Buch von Peter Handke und der Musik von Philip Glass. Der ORF Oberösterreich dokumentiert damit die Kompetenz der Landesstudios bei regionalen Großereignissen und den öffentlich-rechtlichen Mehrwert bei der Erfüllung des Kulturauftrags."

Rainer Mennicken, Intendant des Landestheaters Linz: "Das neue Musiktheater bringt neue Perspektiven für Musik und darstellendes Spiel. Die Kulturlandschaft Oberösterreichs und der gesamten Republik ist damit um eine Attraktion reicher. Wir freuen uns, dass der ORF die Eröffnung mit intensiver Berichterstattung begleitet."

