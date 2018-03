Virtuelles Assessment-Center MercuryPuzzle verzeichnet kräftiges Wachstum

München/Wien (ots) - Eigene Erwartungen an den Marktstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich übertroffen / Erste Unternehmenspartner wie Microsoft, ProSiebenSat1, Swisscom und Tomorrow Focus nutzen die Angebote von MercuryPuzzle bereits für eigenes Recruitment

Rund zwei Wochen nach dem vollumfänglichen Marktstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat das Startup-Unternehmen MercuryPuzzle erste Erfolge beim Ausbau seines Geschäftsmodells erzielt. Auf der online-Plattform des virtuellen Assessments-Centers unter www.mercurypuzzle.com arbeiten inzwischen rund 10.000 Teilnehmer wöchentlich an ihrem Kompetenzprofil. Damit hat das Unternehmen, das im September des vergangenen Jahres mit einer Testversion erstmalig online gegangen war, die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Insgesamt verfügt das Unternehmen über einen Datenpool von 500.000 Teilnehmern, während der Testphase lag die Zahl noch bei rund 60.000.

Als Online-Plattform bietet MercuryPuzzle den Teilnehmern kostenfrei die Chance, auf Basis der Bearbeitung spezieller Aufgaben aus klassischen Assessment-Centern ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen und auf Wunsch individuell zugeschnittene Jobangebote zu erhalten. Lebensläufe aus sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn oder Xing können barrierefrei importiert werden. Zusätzlich können sich Talente und High Potentials miteinander vernetzen und Teilnehmer mit ähnlichen Profilen in Talentpools kennenlernen. Unternehmen bietet MercuryPuzzle die Chance, besonders geeigneten Kandidaten Jobangebote zukommen lassen. Dabei werden die Ergebnisse der absolvierten Skill-Tests der Teilnehmer mit den Anforderungsprofilen der Unternehmen verglichen. Bei hoher Übereinstimmung und nur bei Interesse des Teilnehmers erhalten die Firmenpartner Zugriff auf Profil-Daten des Teilnehmers.

Erste Vertriebserfolge hat MercuryPuzzle dabei bereits realisiert:

Unternehmen wie Microsoft, ProSiebenSat1, Swisscom und Tomorrow Focus haben damit begonnen, das Angebot von MercuryPuzzle für das eigene Recruitment und Employer branding zu nutzen.

Nicolas Vorsteher und Constantin Wintoniak, Gründer von MercuryPuzzle:

"Die Anforderungen der Nutzer an soziale Netzwerke sind deutlich gestiegen. Die Zeit der Datenfriedhöfe ist vorbei. Bei reinen Datenbanken ist der Mehrwert für die Nutzer limitiert. Die Datenverwertung rückt mehr und mehr in den Vordergrund. MercuryPuzzle bietet eine Antwort auf diese gestiegenen Anforderungen. Als Tool zur Erstellung von Kompetenzprofilen bieten wir eine leistungsfähige Plattform zur Erweiterung persönlicher Profile um eine qualitative Dimension. Unsere Profile reichen über die Aussagekraft von Lebensläufen hinaus. Das bildet die Basis, um Talente, ihre Fähigkeiten und ihr Leistungspotenzial mit passenden Jobs und Unternehmen zu vernetzen. Die Offenlegung der Daten für eventuelle Jobangebote liegt dabei allein in der Hand des Nutzers. Wir freuen uns sehr über den guten Start in den Markt und das kräftige Wachstum. Mit 10.000 Talenten, die intensiv an Ihren Profilen arbeiten, sind unsere Erwartungen deutlich übertroffen worden. Besonderer Dank richtet sich an die vielen Teilnehmer, die mit sehr hilfreichen Hinweisen in der Testphase wesentlich dazu beigetragen haben, dass der Start so erfolgreich verlaufen ist. Wir werden jetzt alles daransetzen, das Geschäftsmodell weiter zu stabilisieren. In einem zweiten Schritt rücken dann die internationale Expansion und weiteres Wachstum in den Fokus."

Geschäftsmodell bietet den Teilnehmern hohen Nutzwert und ermöglicht neue Wege beim Employer Branding

Konkret müssen unter www.mercurypuzzle.com kurze anspruchsvolle Einzelaufgaben online gelöst werden, die bisher im Personalmanagement Einsatz gefunden haben. Die Kombination von detaillierten "Soft Skill"-Profilen mit aussagekräftigen Ergebnissen zur Leistungsmotivation sowie persönlichen Zielen und "Hard Skill"-Elementen bildet dann die Basis für eine Vernetzung ("Matching") mit anderen Nutzern und passenden Jobangeboten von interessierten Unternehmen. Das Angebot richtet sich vorrangig an Young Professionals, Absolventen und Studenten im Alter zwischen 20 und 35 Jahren und ist für die Teilnehmer kostenfrei. Allen Kandidaten bleibt es zu jeder Zeit selbst überlassen, ob sie an vorgeschlagenen passenden Talentpools und Jobangeboten interessiert sind oder nicht. Für das professionelle Personalmanagement bietet MercuryPuzzle als virtuelles Assessment-Center mit hoher Vernetzung die Chance, die Effizienz, Aussagekraft und Aktualität im Recruitingprozess deutlich zu steigern und das Employer Branding auf ein neues Niveau zu heben.

Über MercuryPuzzle:

MercuryPuzzle wurde im Jahr 2012 gegründet, im September 2012 erfolgte der Public Launch. Seit dem vollumfänglichen Marktstart in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeiten rund 10.000 Nutzer mindestens einmal pro Woche an ihrem Profil. Zu den ersten Unternehmenspartnern des Startup-Unternehmens zählen Global Player und namhafte Unternehmen wie Microsoft, ProSiebenSat1, Swisscom und Tomorrow Focus AG. Darüber hinaus arbeitet MercuryPuzzle eng mit führenden Universitäten im europäischen Raum zusammen. Das Geschäftsmodell von MercuryPuzzle wurde bereits bei wichtigen internationalen Startup-Konferenzen - wie etwa dem Pioneers Festival 2012 und The Europas Festival 2012 - ausgezeichnet.

