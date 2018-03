Lueger zu Internationaler Tag der Roma: Österreich als Vorbild für Europa

Bildungszugang und Armutsbekämpfung sind Grundvoraussetzung

Wien (OTS/SK) - Am Rande der Festveranstaltung im Parlament zum "Internationalen Tag der Roma" zeigte sich SPÖ-Integrationssprecherin Angela Lueger erfreut über die Anerkennung der Roma als Österreichische Volksgruppe vor 20 Jahren. "Diese Anerkennung ist untrennbar mit Rudolf Sarközi, Gründer des Kulturvereins österreichischer Roma verbunden, der unermüdlich für die Rechte der Roma in Österreich politisch gekämpft hat", sagte Lueger am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Man dürfe vor allem aber an so einem Festtag nicht die dramatische Situation der Roma und Sinti in anderen europäischen Staaten vergessen. ****

"Viele Roma und Sinti sind noch immer überproportional von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen. Daher müssen der Zugang zu Bildung, zu sozialen Errungenschaften und zu Wohnraum weiter vorangetrieben werden. Das sind Grundvoraussetzungen für ein gleichberechtigtes Teilhaben am gesellschaftspolitischen Leben", sagt Lueger und weiter:

"denn politisch wurde bereits viel erreicht, jetzt muss auch die Gesellschaft sich weiterentwickeln und klar gegen die noch immer vorhandenen Vorurteile ankämpfen". In diesem Zusammenhang verweist die SPÖ-Integrationssprecherin auf ein Zitat von Rudolf Sarközi im Rahmen der heutigen Festveranstaltung. "Vor 20 Jahren wurde ich ins kalte Wasser gestoßen, heute ist es schon lauwarm." "Die Rahmenbedingungen haben sich verbessert, die beunruhigende Situation der Roma und Sinti in anderen europäischen Staaten gibt aber Anlass zur Sorge", betont Lueger. Hier müsse Österreich eine aktivere Rolle auf europäischer Ebene einnehmen, um klare Signale gegen Diskriminierung und Angriffe zu setzen. (Schluss) sn/rm/mp

