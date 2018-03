FPÖ-Neubauer: Energieeffizienzpaket des Bundes lässt wieder eine Hintertür für Atomstrom offen

BM Mitterlehner soll erklären, warum er 25% Atomstrom importieren will!

Wien (OTS) - "Nur weil der Herr Bundeskanzler Faymann sich angeblich mit Global 2000 geeinigt habe und man nun die Frage des Atomstroms losgelöst betrachten will, ist für uns diese Angelegenheit noch lange nicht vom Tisch", stellte heute der freiheitliche Anti-Atomkraft-Sprecher NAbg. Werner Neubauer fest.

Im aktuellen Entwurf zum Energieeffizienzpakets lässt Bundesminister Mitterlehner nämlich wieder eine Hintertür für Atomstromimporte offen, indem er 25 Prozent der Strommenge bei Pumpspeicheranlagen von der Kennzeichnungspflicht ausnehmen will", so Neubauer heute in einer Stellungnahme dazu und bekräftigt einmal mehr seine Forderung nach einem absoluten Atomstromimportverbot für Österreich. "Dies ist aber nur möglich, wenn eine vollständige und lückenlose Kennzeichnungspflicht besteht", so Neubauer weiter.

Dass Bundesminister Mitterlehner diese Grenze von 25% offen und ungeklärt lässt, legt den Verdacht nahe, dass über diese Kennzeichnungslücke der Atomstrom ungehindert an österreichische Haushalte fließen soll. "Darüber hinaus stellt dies auch noch einen Betrug des Konsumenten dar, der ein Recht darauf hat, im Rahmen einer korrekten Produktkennzeichnung, informiert zu sein, welche Form des Stroms er kauft", sagte Neubauer.

Die FPÖ wird den Hintergründen dieser Freigrenze bei Pumpspeicheranlagen nachgehen und entsprechende Aufklärung fordern, warum dieser Wert nicht nachgewiesen werden muss, um bei diesem heiklen Thema für Klarheit und Wahrheit zu sorgen. Die FPÖ wird der derzeitigen Vorlage zum Energieeffizienzpaket jedenfalls in seiner Gesamtheit die Zustimmung versagen.

"Weiters werde ich zusätzlich eine EU-weite Zertifizierungspflicht von Atomstrom, womit ein "Reinwaschen" von Atomstrom künftig verhindert werden soll, einfordern. In der Folge wäre dann die gesetzliche Regelung zu einem gänzlichen Atomstrom-Import möglich", so Neubauer abschließend.

