Botschafter von Indonesien auf Antrittsbesuch in Vorarlberg

Gespräch mit LH Wallner und LTP Nußbaumer im Landhaus

Bregenz (OTS/VLK) - Rachmat Budiman, seit Oktober 2012 Botschafter der Republik Indonesien in Österreich, hat am Montag (8. April) seinen Antrittsbesuch in Vorarlberg absolviert. Im Landhaus in Bregenz wurde er von Landeshauptmann Markus Wallner und Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer begrüßt. Im Mittelpunkt des Informationsaustausches standen die Themenbereiche Wirtschaft und Bildung.

Budiman, der zudem Botschafter der Republik Indonesien in Slowenien und permanenter Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen und anderen in der Bundeshauptstadt angesiedelten Organisationen ist, wurde am 23. Dezember 1959 in Tasikmalaya geboren. Nach seinem Studium an der Universität von Indonesien trat er ins Auswärtige Amt seines Landes ein. Es folgten mehrere berufliche Stationen, ehe er zum Botschafter in Österreich bestellt wurde.

Indonesien ist der größte Inselstaat der Erde. Mit ihren rund 238 Millionen Einwohnern befindet sich die Republik unter den fünf bevölkerungsreichsten Ländern der Welt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20145, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67