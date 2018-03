Auf dem Weg zur eigenen Kanzlei

JUNGANWÄLTETAG 2013 - Know-how und Strategie rund um die Kanzleigründung.

Wien (OTS) - Ein Service der Rechtsanwaltskammer Wien für Ihre Mitglieder. Top-Expertinnen und Experten aus Recht & Wirtschaft unterstützen die Initiative.

Wer den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit wagt, den erwarten in der Regel viele Freiheiten. Die Annehmlichkeit über sein berufliches Handeln weitestgehend selbst bestimmen zu können, wirft für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aber häufig eine Reihe von Fragen auf. "Rechtsanwälte bewegen sich heute in einem hochkompetitiven Umfeld und sie sind gefordert, ihre Kanzleien professionell aufzubauen und zu managen, aktiv Klientinnen und Klienten anzusprechen", sagt Dr. Stefan Prochaska, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Wien und Initiator des JUNGANWÄLTETAGES. "Wir unterstützen sie hier mit einem professionellen Gründerservice."

Der JUNGANWÄLTETAG findet am 16. April 2013 im Raiffeisen Forum (16.30-21.00 Uhr), Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien statt. Das Angebot richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit einer eigenen Kanzlei reüssieren wollen.

Damit die Neugründung zu keinem Fehlstart wird, stellen Top-Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Recht, IT und Kommunikation ihre Erfahrung zur Verfügung. Sie erarbeiten mit den TeilnehmerInnen in einem "Start-up-Café" konkrete Strategien und Szenarien.

Die Themen im Start-up-Café:

Die eigene Kanzlei - wie verwirkliche ich den Traum?

Der Markt ist umkämpft - wie kann ich reüssieren?

Der Gründung geht die Planung voraus - wie finanziere ich?

Expertise ohne Grenzen - die internationale Dimension einer Kanzlei

Hilfe - ein Journalist ruft an! Agieren im medialen Blitzlicht

RechtsanwaltsanwärterIn - Hamsterrad oder Chance?

Die Rechtsanwaltskammer - welches Service bietet sie mir?

Meine Mitarbeiter - wie führe und motiviere ich?

Modernes Kanzleimanagement - Nützliche Tools für den Kanzleistart

KSV 1870 - Dienstleistungen für Anwältinnen und Anwälte

Weitere Informationen auf www.junganwältetag.at. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl beschränkt.

Aus ihrem Selbstverständnis ist die Rechtsanwaltskammer Wien Servicestelle, Interessen-vertretung und autonome Behörde mit umfassenden Verwaltungsaufgaben. Sie zählt rund 2800 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und knapp 1200 Rechtsanwaltsanwärterinnen und -anwärter zu ihren Mitgliedern. (8. April 2013/aw)

