"Vorhang auf" im Linzer Musiktheater: Die Eröffnung im ORF Oberösterreich

Festakt live im Fernsehen in ORF III und in "Oberösterreich heute", große Bühne live in RADIO OBERÖSTERREICH, Live-Stream im Internet

Wien (OTS) - Mit der Eröffnung des Linzer Musiktheaters als modernstes Opernhaus Europas beginnt am 11. April 2013 in Oberösterreich eine neue kulturelle Ära, die aufgrund der technischen und architektonischen Besonderheiten des Neubaus weit über die Grenzen der Region für Aufmerksamkeit sorgt. Der ORF Oberösterreich begleitet als regionales Leitmedium live die Auftakt-Veranstaltungen.

In der Eröffnungswoche ist der für Oberösterreich epochale Kulturbau vom Dienstag, 9. April bis Sonntag, 14. April 2013 Schwerpunkt in der Berichterstattung in der täglichen Fernsehsendung "Oberösterreich heute" um 19.00 Uhr in ORF 2, in RADIO OBERÖSTERREICH und auch im Internet unter "ooe.ORF.at".

Das Musiktheater wird in allen Facetten präsentiert, von der schwierigen Standortsuche über die moderne Bühnentechnik, die Theater-Mitarbeiter hinter den Kulissen, die künstlerische Ausstattung des Bauwerks bis zum Programm in seiner gesamten Vielfalt.

Darüber hinaus produziert der ORF Oberösterreich für ORF III die Live-Übertragungen am 11. April 2013 vom Festakt zur Eröffnung und am 12. April 2013 von der Uraufführung der Oper "Spuren der Verirrten" nach dem Buch von Peter Handke und der Musik von Philip Glass.

Am Sonntag, 14. April 2013 präsentiert der ORF Oberösterreich den "Tag der offenen Tür" im neuen Linzer Musiktheater auf zwei Bühnen.

"Der ORF Oberösterreich dokumentiert damit die Kompetenz der Landesstudios bei regionalen Großereignissen und den öffentlich-rechtlichen Mehrwert bei der Erfüllung des Kulturauftrages", betont Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer.

Eröffnung Live im Fernsehen

Am Donnerstag, 11. April 2013, dem Eröffnungstag, berichtet der ORF Oberösterreich aus dem neuen Linzer Musiktheater live im Fernsehen, ab 17.30 Uhr in ORF III und in "Oberösterreich heute" ab 19.00 Uhr in ORF 2.

Einen Tag später, am Freitag, 12. April 2013, sendet ORF III eine Dokumentation über den Alltag im neuen Musiktheater hinter den Kulissen und überträgt im Hauptabendprogramm live die Uraufführung der Oper "Spuren der Verirrten" - eine Produktion des ORF Oberösterreich.

Beide Sendungen vom Freitag werden am Sonntag, 14. April 2013, im Programm 3sat wiederholt.

Donnerstag, 11. April 2013:

17.30 - 20.00 Uhr - ORF III SPEZIAL

LIVE: Eröffnung des Linzer Musiktheaters

Moderation: Elisabeth Buchmann, Katharina Maurer, Johannes Jetschgo Regie: Felix Breisach

Freitag, 12. April 2013:

18.30 Uhr - ORF III

ERLEBNIS BÜHNE SPEZIAL

"Die Stars hinter dem Vorhang - Helfende Hände am neuen Linzer Musiktheater"

In einer Dokumentation von Otmar Schrott stellen die Mitarbeiter/-innen des Musiktheaters ihre Arbeitsplätze im neuen Haus am Volksgarten vor.

20.15 Uhr - ORF III

ERLEBNIS BÜHNE SPEZIAL

LIVE: Uraufführung "Spuren der Verirrten" - Oper in drei Akten. Libretto nach dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Handke. Musik: Philip Glass

Chor: Chor, Extrachor und der Kinder- und Jugendchor des Landestheaters Linz, Gastchöre des Landes Oberösterreich Orchester: Bruckner Orchester Linz

Musikalische Leitung: Dennis Russell Davies, Ingo Ingensand Inszenierung: David Pountney

Moderation: Barbara Rett

Regie: Felix Breisach

Sonntag, 14. April 2013

10.15 Uhr - 3sat

Aufzeichnung von der Uraufführung "Spuren der Verirrten" - Oper in drei Akten. Libretto nach dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Handke.

Musik: Philip Glass

12.20 Uhr - 3sat

Dokumentation "Die Stars hinter dem Vorhang - Helfende Hände am neuen Linzer Musiktheater"

Große Bühne in Radio Oberösterreich

RADIO OBERÖSTERREICH wird am Donnerstag, 11. April 2013 rund um die Eröffnung des neuen Linzer Musiktheaters zur großen Bühne für begnadete Stimmen und faszinierende Geschichten.

Das Team von RADIO OBERÖSTERREICH berichtet live von den letzten Vorbereitungen vor und hinter den wohl modernsten Kulissen Europas, bringt Interviews mit prominenten Gästen und liefert dem Publikum hautnah die Stimmung rund um die Eröffnung.

RADIO OBERÖSTERREICH präsentiert weiters auf zwei Bühnen den "Tag der offenen Tür" am Sonntag, 14. April 2013 zu dem tausende Besucher/-innen erwartet werden.

RADIO OBERÖSTERREICH

Donnerstag, 11. April 2013 / 16.00 - 21.00 Uhr:

"Vorhang auf - das neue Musiktheater - die Eröffnung live mit Jutta Mocuba und Günther Madlberger"

Sonntag, 14. April 2013 / 12.00 - 15.00 Uhr:

"Vorhang auf - das neue Musiktheater - der Tag der offenen Tür live mit Michael Trnka und Günther Madlberger"

Alles über das neue Musiktheater auf ooe.ORF.at

Im Internet berichtet der ORF Oberösterreich ebenfalls umfangreich über das neue Linzer Musiktheater. Musik- und Theater- und Kulturliebhaber finden anlässlich der Eröffnung alle Informationen über den Kulturbau am Volksgarten auf ooe.ORF.at.

Der ORF Oberösterreich beleuchtet den "Langen Weg zum Musiktheater", eine detaillierte Geschichte des Hauses mit vielen Video-Ausschnitten aus dem Archiv des ORF Oberösterreich.

Weitere Schwerpunkte im Internet sind "das neue Musiktheater in Bildern" mit Ansichten rund um das neue Haus und ein Interview mit Intendant Rainer Mennicken unter dem vielversprechenden Titel "Ein Sack voller Ideen".

Schließlich liefert die Internet-Redaktion des ORF Oberösterreich das "Musiktheater in kleinen und großen Zahlen" und damit allerlei Wissenswertes über die das neue Haus.

In Zusammenarbeit mit ORF III und der ORF TVthek werden die Eröffnung am 11. April 2013 ab 17.30 Uhr und die Uraufführung der Oper "Spuren der Verirrten" von Philip Glass am 12. April 2013 ab 20.15 Uhr auch als Livestream übertragen und können somit auch via Internet verfolgt werden.

