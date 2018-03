AKNÖ und ÖGB besuchen 140.000 ArbeitnehmerInnen

Info-Tour 2013 startet

St. Pölten (OTS/AKNÖ) - Unter dem Motto "Wir sind Ihre Stimme für Fairness und Gerechtigkeit" touren AKNÖ und ÖGB NÖ durch die Betriebe des Landes und besuchen die Beschäftigten vor Ort. Rund 500 AKNÖ- und ÖGB-ExpertInnen, KammerrätInnen und BetriebsrätInnen gehen in April und Mai auf Niederösterreich-Tour. Bei mehr als 4.500 Betriebsbesuchen werden die ArbeitnehmerInnen direkt am Arbeitsplatz besucht und über die Dienstleistungsangebote der AKNÖ informiert.

Startschuss für die Info-Tour 2013.

In den nächsten Wochen erhalten mehr als 140.000 ArbeitnehmerInnen in Niederösterreich Besuch an ihrem Arbeitsplatz. Denn die Niederösterreichische Arbeiterkammer (AKNÖ) und der ÖGB touren durch die Betriebe des Landes und besuchen die Beschäftigten vor Ort. Rund 500 ExpertInnen, BetriebsrätInnen und FunktionärInnen sind in allen Bezirken Niederösterreichs für die Mitglieder im Einsatz. "Einerseits wollen wir über unser Serviceangebot informieren, andererseits die Wünsche und Anliegen der Beschäftigten noch besser kennenlernen", erklärt AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ Vorsitzender Hermann Haneder die Motivation hinter der Info-Tour. Insgesamt besuchen die Info-Teams rund 4.500 Betriebe mit mehr als 140.000 ArbeitnehmerInnen und verteilen insgesamt 230.000 Info-Packages. Die Info-Tour findet in allen 21 Bezirken Niederösterreichs statt und wird von der jeweils zuständigen Bezirksstelle der AKNÖ betreut.

Mit der Arbeiterkammer gut beraten

Der Schwerpunkt der Info-Tour 2013 liegt neben der umfassenden Information über das AKNÖ-Serviceangebot auf dem persönlichen Gespräch mit den ArbeitnehmerInnen. "Um die Interessen unserer Mitglieder bestmöglich vertreten zu können, brauchen wir auch einen Überblick über die Situation in den Betrieben. Wir wollen Gerechtigkeit für unsere Mitglieder - dafür arbeiten wir in der Politik und direkt mit unseren Beratungen", sagt Präsident Haneder. Für den St. Pöltner Bezirksstellenleiter Andreas Windl ist die Info-Tour eine wichtige Ergänzung zur Mitgliederbetreuung in der Bezirksstelle. "Viele ArbeitnehmerInnen kennen unser umfassendes Serviceangebot nicht. Deshalb stellen wir den Kontakt vor Ort her. Durch die Info-Tour wissen wir, was die Leute bewegt, und sind am Puls der Zeit." Johann Gamper, Leiter der AKNÖ-Abteilung Regionale Aufgaben, ist von der Notwendigkeit der Info-Tour überzeugt. "Nur so können wir ArbeitnehmerInnen in ganz Niederösterreich über unsere Angebote informieren. Wir stehen ihnen mit unserem dichten Beratungsnetz bei komplexen und individuellen Fragen zur Verfügung. Außerdem lernen wir selbst bei der Info-Tour viel im persönlichen Gespräch."

Über 60 Millionen Euro für die Mitglieder

Die Erfolgsbilanz von 2012 ist beachtlich. Rund 260.000 Beratungen hat die AKNÖ durchgeführt und über 60 Millionen Euro für ihre Mitglieder bei arbeits- und sozialrechtlichen Streitfällen und Insolvenzen gesichert. Die Steuerrückholaktion, bei der die ArbeitnehmerInnen von den AKNÖ-ExpertInnen direkt beraten werden, verläuft jedes Jahr sehr erfolgreich. So konnte im Vorjahr eine Gesamtsumme von 11,5 Millionen Euro an Lohnsteuer vom Finanzamt an die ArbeitnehmerInnen rückerstattet werden. Aber auch wenn es um berufliche Weiterbildung, Bewerbungstrainings, Gesundheitsvorsorge und Konsumentenschutz geht, ist die AK kompetente Ansprechpartnerin. Als Interessenvertretung begutachtet die Arbeiterkammer rund 300 Gesetze pro Jahr und prüft die Auswirkungen auf die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen. Denn: Gerechtigkeit muss sein.

Schnelle Hilfe finden die ArbeitnehmerInnen auch online unter noe.arbeiterkammer.at: Ratgeber, Broschüren, Musterbriefe, Preiserhebungen sowie Hotlines zum Arbeitsrecht, Konsumentenschutz oder Steuerausgleich.

