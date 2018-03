FP-Mahdalik gegen Solarkraftwerke auf der grünen Wiese

Grüner Fetisch schadet der Stadtentwicklung

Wien (OTS) - Die Wiener Grünen torpedieren - angeblich aus Gründen des "Grünraumschutzes" - seit Jahren neue Eklw-Widmungen, die leistbaren Wohnraum für Wiener Jungfamilien in grünen Kleingärten ermöglichen würden, Solarkraftwerke werden jedoch obligatorisch auf die grüne Wiese gepflockt, kritisiert FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Statt die Kollektoren, wie von den Grünen früher vehement eingefordert, auf Hausdächern und -wänden anzubringen, werden so wertvolle Flächen für durchgrünte Wohnraumschaffung blockiert. Auch diese verlogene Politik führt dazu, dass die Wohnkosten in Wien explodieren. Die FPÖ fordert daher einen Stopp dieser grünen Ressourcenverschleuderung und wieder Kleingartenwidmungen für Jungfamilien. (Schluss)otni

