SPÖ-Verkehrssprecher Heinzl: ÖBB - Standort St. Pölten gesichert!

Wichtiger Erfolg für den Arbeitsmarkt St. Pölten

Wien (OTS/SK) - "Im Kampf um Arbeitsplätze ist ein großartiger Erfolg zu verzeichnen: Nach langen und schwierigen Verhandlungen ist es dem örtlichen Betriebsrat in Zusammenarbeit mit dem Zentralbetriebsratsvorsitzenden und auch meiner tatkräftigen Unterstützung, gelungen, den Standort ÖBB mit dem Technische Services-Werk in St. Pölten zu erhalten", zeigte sich der niederösterreichische SPÖ-Abgeordnete und Verkehrssprecher der SPÖ, Anton Heinzl, am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst über diesen großartigen Erfolg erfreut. ****

Das entscheidende Kriterium für gutes Management ist, ob arbeitssichernde Maßnahmen gesetzt werden: Outsourcing ins Ausland aus vorgeschobenen Kostengründen lehne Heinzl ab, "weil wir in den heimischen ÖBB-Werkstätten hochqualifizierte Arbeitskräfte haben. Ein solches Outsourcing erhöht die Arbeitslosigkeit in Österreich, die, obwohl wir innerhalb der EU die niedrigste Arbeitslosenrate haben, zu hoch liegt, denn jeder Arbeitslose ist einer zu viel".

Das ÖBB TS Werk St. Pölten soll in Zukunft ein Dieselkompetenzzentrum und ein Nahverkehrszentrum sein. Es stelle sich dabei die Frage, welche Produkte konkret ein Dieselkompetenzzentrum und ein Nahverkehrszentrum beinhalten.

"Diese Frage ist für den Standort sehr wichtig, da sich daraus der Beschäftigungseffekt ableitet. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Zukunft im TS Werk St. Pölten beschäftigt sein?", fragte der SPÖ-Verkehrssprecher. Die Geschäftsleitung von den ÖBB Technischen Services und der Vorstand des ÖBB Konzerns sollen nun gemeinsam diese Frage beantworten, damit die 576 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im TS Werk St. Pölten in eine gesicherte Zukunft blicken können, sagt Heinzl abschließend. (Schluss) sn/sl/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493