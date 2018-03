WKÖ: Gründertage 2013 mit Tipps und Infos zur Unternehmensgründung

Österreichweite Beratung über den Schritt in die Selbständigkeit bei den Gründertagen des Gründerservice vom 19.-26. April - Neue App "Gründernavi"

Wien (OTS/PWK204) - Ganz im Zeichen der Selbstständigkeit steht Österreich an den "Gründertagen 2013" des Gründerservice der Wirtschaftskammern, die von 19. - 26. April stattfinden. Im gesamten Bundesgebiet haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Selbstständigkeit zu informieren, Experten-Gespräche zu führen und von Erfahrungsberichte zu profitieren. "Wir bieten Gründungsinteressierten und Neugründern die Möglichkeit, sich über die Chancen und Risiken der Selbstständigkeit für einen optimalen Start zu informieren. Je höher der Informationsgrad und je mehr in die Vorbereitung investiert wird, desto besser ist die Aussicht, erfolgreich am Markt bestehen zu können", betont die Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice, Elisabeth Zehetner.

Breites Info- und Serviceprogramm unterstützen am Weg "der eigene Chef zu werden"

Das Angebot umfasst eine breite Palette an Themen. Es reicht von den Hard Facts, wie Steuern, Sozialversicherung, Finanzierung oder Förderungen bis hin zu den Soft Skills, wie Netzwerken, Rhetorik oder persönliche Zielentwicklung. Wer sich über die Möglichkeiten als sein eigener Chef informieren will, der sollte sich die Angebote bei den Gründertagen nicht entgehen lassen. "Wir wollen möglichst viele Menschen dazu motivieren, sich mit der Berufsalternative Selbstständigkeit zu beschäftigen", so Zehetner.

Bundesländer-Programm auf www.gruenderservice.at/gruendertage Das detaillierte Veranstaltungsprogramm in allen Bundesländern findet sich auf www.gruenderservice.at/gruendertage. Umfassende Informationen, Tipps und Tests rund um die Selbstständigkeit bietet das Gründerservice auf seinem Gründer-Portal www.gruenderservice.at.

Neue App begleitet Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess Seit Beginn des Jahres gibt es die neue App "Gründernavi" für Neugründer und Jungunternehmer. Die praxisorientierte und effiziente App ist in vier Phasen gegliedert und begleitet den Anwender Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess. In den ersten drei Phasen werden Aufgaben angeboten, die man nach Erledigung abhaken kann. Eine Statusanzeige zeigt danach dem Nutzer, wie weit er im Gründungsprozess fortgeschritten ist. In der Informationsphase lernt man alle wichtigen Informationsquellen kennen. Die Planungsphase zeigt, worauf man sich vorbereiten sollte und wer dabei helfen kann. Die tatsächliche Gründung steht im Mittelpunkt der Gründungsphase. Hier erfährt der Anwender, welche Schritte er setzen muss, um die unternehmerische Tätigkeit starten zu können. Auch für Jungunternehmer gibt es Unterstützung durch die neue App: hier liegt der Schwerpunkt auf Service und Information.

Die App gibt es kostenlos sowohl für Android- als auch für iOs Handys. Die Download-Links sowie Informationen zu weiteren Apps für Gründer und Jungunternehmer stehen unter www.gruenderservice.at/apps zur Verfügung.

Die Wirtschaftskammern bieten ganzjährig mit dem Gründerservice in über 90 Standorten österreichweit kompetente Beratung für den Start ins Unternehmertum. Kostenlos werden mehrstündige Workshops und individuelle Beratungsgespräche in ganz Österreich angeboten. In über 43.400 Beratungen und rund 169.000 Kontakten jährlich gibt das Gründerservice wertvolle Tipps zu Gewerberecht, Sozialversicherung oder Steuern von der ersten Idee bis zur Gründung. (ES)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Gründerservice

Mag. Elisabeth Zehetner

Tel: +43 (0)5 90 900-3018

E-Mail: gruender @ wko.at

Internet: www.gruenderservice.at