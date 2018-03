ICONVIENNA 2013: Ost-West Gipfel mit Schwerpunkt Innovationen und Infrastruktur von 24.-26. April in Wien

Wien (OTS) - Die iconvienna 2013 - The 9th European Business and Investment Forum ist ein exklusiver Networking-Event, der sich unter dem Motto "Make contacts to contracts" auf die Förderung von Wirtschaftskontakten zwischen österreichischen und internationalen Unternehmen für Regionen aus dem CEE Raum und Russland spezialisiert hat, findet heuer bereits zum neunten Mal unter dem Ehrenschutz des Wiener Bürgermeisters Dr. Michael Häupl vom 24. bis 26. April in Wien statt. Detailprogramm unter:

http://www.icon-vienna.net/iconvienna-2013/programm/

Top-Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft, Regionsvertreter und internationale Experten analysieren und diskutieren aktuelle Trends zu folgenden Schwerpunktthemen:

Europas Rolle und Herausforderungen im globalen Innovationswandel

Innovatives Ressourcen Management

Regionale Zusammenarbeit und Projektgeschäfte zwischen Ost und West

Projektfinanzierung und Internationale Finanzierungsmodelle für Intellectual Property

Forschung und Innovationsprojekte in der Praxis

Mit Beiträgen u.a. von: Dr. Johannes Hahn, EU-Kommissar für Regionalpolitik, Tom Plant, Senior Policy Advisor des Center for the new Energy Economy Colorado State University, Dr. Christoph Leitl, Präsident Wirtschaftskammer Österreich, Mag. Wilhelm Molterer, Vizepräsident der European Investment Bank, HBM Dl Nikolaus Berlakovich, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser Management, Mag. Alois Steinbichler, CEO Kommunalkredit, Prof. Dr. Wolfgang Knoll, Geschäftsführer AIT, Dr. Klaus Schierhackl, CEO ASFINAG, Dr. Tom Reinhold, Leiter Strategie ÖBB Holding, Dr. Gerald Karner, Geschäftsführer aventus GmbH, Dr. Gerald Ganzger, Lansky, Ganzger & Partner, Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Pribyl, Geschäftsführer Joanneum Research, Mag. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria, DI Dr. Ludovit Garzik, Geschäftsführer Rat für Forschung und Technologieentwicklung, u.v.m. Alle Sprecher unter:

http://www.icon-vienna.net/iconvienna-2013/speaker/

Zum Auftakt lädt iconvienna heuer erstmals gemeinsam mit dem Club der Handelsräte am 24. April zu einem exklusiven Get-together in das neu eröffnete Palais Hansen Kempinski Vienna.

Fortgesetzt wird der Event am 25. April mit Experten und Top-Entscheidungsträger in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Österreichs wo Themen wie: Die Rolle Europas im Hinblick auf globale Veränderungen, innovatives Ressourcenmanagement, Intellectual Property u.v.m. diskutiert werden.

Keynote Speaker Bundesminister DI Niki Berlakovich: "Das Lebensministerium arbeitet aktiv für die Zukunft Österreichs. Die Energiewende hin zu Erneuerbaren Energieträgern und eine nachhaltige Ökologisierung unseres Wirtschafts- und Energiesystems sind unsere Antworten auf die künftigen Herausforderungen. Das schafft green jobs, Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und Lebensqualität. Damit stärken wir unser Land als wichtige internationale Drehscheibe für Know-how-Transfer und Innovationen in der Umwelttechnik."

In der abschließenden Podiumsdiskussion zum Thema: Verpasst Österreich die "3. Industrielle Revolution"? unter der Patronanz von "AUSTRIA INNOVATIV" diskutieren u.a. mit Ron Willis, Präsident Club der Handelsräte, AIT-Geschäftsführer Prof. Dr. Wolfgang Knoll, Rechtsanwalt Dr. Gerald Ganzger und Dr. Gerald Karner, Geschäftsführer aventus GmbH den Status Quo und die Herausforderungen zu Innovation und Intellectual Property, Fragen der "Corporate Security" und den Schutz des Know-hows sowie dessen Bedeutung für die Zukunft der österreichischen Wirtschaft.

Am Mittwochabend, 25.4. lädt Bürgermeister Dr. Michael Häupl zu einer Cocktail Reception ins Wiener Rathaus und bittet zum exklusiven Networking zwischen internationalen Wirtschaftsdelegationen und der heimischen Wirtschaft.

Am 26. April steht eine Exkursion zum derzeit wichtigsten und mit einer Größe von 109 Hektar umfangreichsten Infrastrukturprojekt Wiens - dem neuen Hauptbahnhof unter dem Motto "Bahnorama "

http://www.hauptbahnhof-wien.at/de/bahnorama/index.jsp auf dem

Programm. Zum Abschluss bietet eine Rundfahrt mit dem Majestic Imperator - Imperial Train http://www.imperialtrain.com/ den Teilnehmern ein einmaliges Erlebnis in nostalgischem Flair auf Schiene.

Detailprogramm und online Anmeldung unter:

http://www.icon-vienna.net/iconvienna-2013/registration/

Die Partner der iconvienna 2013 sind u.a.: Stadt Wien, Wirtschaftskammer Wien, AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, "go international", Lebensministerium, Leitbetriebe Austria, AWS, AIT, Novomatic, Warimpex, US Embassy, European Brand Institute, Kommunalkredit, ÖBB, Elk Fertighaus, HBM, eurobrand, medianet, Invent, Austria Innovativ, aquapress, uvm.

