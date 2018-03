BZÖ-Petzner zu Hypo: Fekter als Elefant im Porzellanladen

Wien (OTS) - ÖVP-Finanzministerin Fekter habe sich viel zu spät und unzureichend auf EU-Ebene für die staatliche Hypo Alpe Adria eingesetzt und gefährde durch ihr ungeschicktes Verhalten über sechs Milliarden Euro Steuergeld. Nun sei Feuer am Dach, weil eine von Brüssel verordnete sofortige Abwicklung der Bank drohe. "Fekter verhält sich wie ein Elefant im Porzellanladen, weswegen sie EU-Kommissarin Almunia auch eiskalt hat abblitzen lassen!" So lautet der Befund des Kärntner BZÖ-Abgeordneten und stellvertretenden Klubobmann Stefan Petzner, der Insider zitiert, die von einem Desaster für Fekter in Brüssel sprechen. "Vergleicht man das intensive diplomatische Engagement der Deutschen in Brüssel im Zusammenhang mit der Restrukturierung der BayernLB mit dem österreichischen Engagement in Sachen Hypo Alpe Adria, stellt man schnell fest, dass das Finanzministerium viel zu spät, zu wenig intensiv und mit zu wenig Geschick die Interessen Österreichs in diesem Bereich vertritt. Mit der fatalen Folge, dass Brüssel nun vollendete Tatsachen zu schaffen droht und Österreich zu einem sofortigen Abverkauf der Bank zwingt. Sollte dieser Fall eintreten, hat Fekter dafür die Verantwortung zu übernehmen."

Überhaupt würden sich Fekter und das Finanzministerium viel zu wenig um eine geordnete Sanierung und einen Verkauf der verstaatlichten Banken kümmern. "Gerade das Beispiel Schlosshotel Velden wirft die Frage auf, warum es einem Wlaschek gelingt innerhalb weniger Monate Appartements gewinnbringend zu verkaufen, während dasselbe der staatlichen Führung der Bank in mehreren Jahren nicht gelungen ist." Petzner kündigt daher neue parlamentarische Anfragen an Fekter zu deren Nicht-Aktivitäten und Falsch-Entscheidungen im Zusammenhang mit den verstaatlichten Banken Hypo, aber auch Kommunalkredit an.

