Gedenkveranstaltung Westbahnhof - Bures: Die Täter kamen aus der Mitte der Gesellschaft

Verkehrsministerin Doris Bures erinnerte an den ersten Transport österreichischer Häftlinge nach Dachau am 1. April 1938

Wien (OTS/SK) - Verkehrsministerin Doris Bures erinnerte heute, Montag, bei einer Gedenkveranstaltung der Österreichischen Lagergemeinschaft am Wiener Westbahnhof an die Opfer des ersten Transportes am 1. April 1938 nach Dachau. Dabei betonte sie, dass dem sogenannten "Anschluss" viele Vorbedingungen vorausgegangen seien. "Niemals vergessen", die Losung Rosa Jochmanns, sei aktueller denn je. ****

Bures erinnerte an Fritz Löhner-Beda, der in diesem ersten Transport nach Dachau war und 1942 in Auschwitz ermordet wurde. Löhner-Beda schuf für die Operette "Das Land des Lächelns" das unvergessene Lied "Dein ist mein ganzes Herz". Zuvor hatte Willi Resetarits Lieder von Hermann Leopoldi gesungen, der nur kurze Zeit nach Löhner-Beda, Ende April 1938, ebenfalls nach Dachau deportiert worden war. "Anhand der Biographien der Opfer zeigt sich, dass hinter den unfassbaren Statistiken Leben und Schicksale stehen", gedachte Bures der beiden großen Musiker.

Nach den vorwiegend politischen Häftlingen des ersten Transports wurden all jene deportiert, die nicht in ein "rassisches" Bild der Nationalsozialisten passten. Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma, Homosexuelle und jene, die als "asozial" deklariert wurden, folgten den politischen Häftlingen. "Die Täter waren oft die Nachbarn. Sie kamen aus der Mitte der Gesellschaft. Geschäfte und Fabriken, in denen man eingekauft oder gearbeitet hatte, wurden zerstört, in Beschlag genommen und Besitztum geraubt", führte die Verkehrsministerin weiter aus.

Sie erinnerte aber auch daran, dass der sogenannte "Anschluss" nicht aus dem Nichts kam, sondern seine Vorbedingungen hatte. Massenarbeitslosigkeit und Verzweiflung, aber vor allem die Ausschaltung des Parlaments und der Demokratie durch das austrofaschistische Regime unter Dollfuß 1933 hätten den Weg geebnet. "Solidarität und Menschenwürde wurden schon vor 1938 mit Füßen getreten. Um mit Bruno Kreisky zu sprechen: 'Was mit der Beseitigung der Demokratie im Inneren begonnen hat'", das hat in der Folge in Krieg und Faschismus geendet", mahnte Bures zur Reflexion der Zeit von 1933-1938 als Vorbedingung zum "Anschluss".

Die Bahn habe ihre Rolle nun zusammen mit Lehrlingen und Zeitzeugen aufgearbeitet. Die Wanderausstellung ist im Laufe des ganzen Jahres an verschiedenen Bahnhöfen in Österreich zu sehen. Den Anfang macht ab 30. April Linz. "Nur eine Gesellschaft, die sich ihrer Vergangenheit, ihrer Irrwege und Fehler bewusst ist, kann sich zu einer, in der Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität leitende Prinzipien für den Weg in die Zukunft darstellen, entwickeln", sagte Bures. (Schluss) sn/bj

