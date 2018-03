Stronach/Lugar: Bankgeheimnis muss bestehen bleiben!

Wien (OTS) - "Das Bankgeheimnis in Österreich muss bestehen bleiben -ob es der EU passt, oder nicht. Denn das Bankgeheimnis ist eine wichtige Grundlage für das Vertrauen der Menschen in die Geldinstitute", mahnt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er erinnert, "dass das Vertrauen der Menschen in die Banken wichtig für das Funktionieren der Wirtschaft ist." Eine Aufweichung oder gar Abschaffung bezeichnet Lugar als "sträflicher Leichtsinn", der in Panikbehebungen und damit einem Zusammenbrechen des Bankensystems enden könnte.

