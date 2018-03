VP-Aichinger: Dritte Piste wesentlich für Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wien

Wien (OTS) - "Wer die Notwendigkeit des Ausbaus des Wiener Flughafens in Frage stellt, stellt den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Wien insgesamt in Frage", so der Klubobmann der ÖVP Wien, LAbg. Fritz Aichinger, in Reaktion auf die heutigen Medienberichte.

Fritz Aichinger: "Wir brauchen einen leistungsfähigen Flughafen sowohl für den Tourismus als auch für jene Wiener Betriebe, die Geschäftsbeziehungen in Osteuropa unterhalten." Wien stehe hier in unmittelbarer Konkurrenz zu München und Zürich, durch einen Ausbau des Flughafens könne auch die wichtige Drehscheiben-Funktion zwischen Ost-, Mittel- und Westeuropa ausgebaut und abgesichert werden.

"Die ÖVP Wien unterstützt daher die Pläne des Flughafens, nur durch eine entsprechende Verkehrsinfrastruktur kann die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Wien erhalten bleiben", so Aichinger abschließend.

