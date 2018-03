Gute Grafiken gesucht: dpa-infografik award 2013 ausgeschrieben

Die dpa-Gruppe sucht erneut die besten Infografikerinnen und Infografiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zum sechsten Mal hat sie jetzt den dpa-infografik award ausgeschrieben, die einzige Auszeichnung für herausragende Infografiken, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Vergeben wird der Preis in drei Kategorien von der dpa-infografik GmbH in Zusammenarbeit mit der dpa-infocom GmbH. Beide Unternehmen sind Töchter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH.

"Gute Infografiken bringen komplexe Sachverhalte genau auf den Punkt und können dem Betrachter buchstäblich in wenigen Augenblicken schwierige Zusammenhänge erläutern. Sie sind in Medien - egal ob gedruckt oder online - oftmals eine wertvolle Ergänzung zu Texten und Fotos. Sie können aber auch alleine stehen und ein breit angelegtes Thema aus sich selbst heraus anschaulich und hervorragend erläutern. Die tägliche Arbeit von Infografikerinnen und Infografikern ist sehr kreativ. Mit unserem Preis wollen wir auch in diesem Jahr besonders gelungene Ergebnisse dieser Arbeit würdigen", erklärt Dr. Raimar Heber, der Art Director der dpa-infografik.

Vergeben wird der Preis in den drei Kategorien Tagesaktuelle Infografiken, Nicht-tagesaktuelle Infografiken und Interaktive Infografiken. Als tagesaktuell gelten dabei alle Werke, die innerhalb nur eines Tages geplant und erstellt worden sind.

Am Wettbewerb teilnehmen können selbstständige Grafikerinnen und Grafiker, Designer und Gestalter sowie Mitarbeiter von Zeitungen, Zeitschriften, Grafik- und Nachrichtenagenturen. Die eingereichten Werke müssen im Zeitraum vom 30. September 2012 bis 15. September 2013 veröffentlicht worden sein. Eine Ausnahme gibt es bei den Interaktiven Infografiken, die nicht publiziert sein müssen, um als Wettbewerbsbeitrag akzeptiert zu werden. Sie sollten aber einen aktuellen Bezug haben. Durch diese Änderung der Teilnahmebedingungen erhalten nun erstmals auch Studierende eine Möglichkeit, sich um den dpa-infografik award zu bewerben.

Einsendeschluss für Bewerber in allen Kategorien ist am 30. September 2013. Eine unabhängige Expertenjury wird im Oktober 2013 über die Sieger und Platzierten entscheiden - vorgesehen sind in jeder der drei Kategorien drei Preisträger. Zu den Kriterien bei der Entscheidung wird die Frage gehören, ob die eingereichten Grafiken grafisch und inhaltlich durch Klarheit, Lesbarkeit und Ästhetik überzeugen. Bewerber in der Kategorie Interaktive Infografiken können sich bewerben durch eine E-Mail mit einem Link oder durch die Zusendung einer CD oder eines USB-Sticks per Post.

Weitere Informationen zur dpa-infografik gibt es unter www.dpa-infografik.com, weitere Informationen zum ausgeschriebenen Preis unter http://dpaq.de/XsskK. Dort ist auch das Anmeldeformular zu finden. Einsendungen per Post gehen an: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, Vertriebsmarketing, Annabelle Witte, Mittelweg 38, 20148 Hamburg.

Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 60 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Christian Röwekamp

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2852 31103

E-Mail: roewekamp.christian @ dpa.com