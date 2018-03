Red Ribbon Celebration Concert 2013 presented by NOVOMATIC

Eindrucksvoller Reigen aus Oper & Schauspiel im Kampf gegen AIDS

Wien (OTS) - Am Freitag, 24. Mai 2013, vereint sich unter dem Motto "United in difference" bei der zweiten Auflage des Red Ribbon Celebration Concert powered by NOVOMATIC im Wiener Burgtheater ein einzigartiges Künstler-Line-Up zugunsten Betroffener von HIV und AIDS. Mit Anna Netrebko, Elisabeth Kulman, Erwin Schrott, Piotr Beczala, Ildebrando D'Arcangelo und René Pape stellen sich gleich mehrere international renommierte Operngrößen in den Dienst der guten Sache. Sie treten an der Seite von Christiane Hörbiger, Sunnyi Melles, Nicholas Ofczarek und Mavie Hörbiger auf, die zwischen den klassischen Musikstücken kurze, pointierte Lesungen halten. Die Performances orientieren sich am Thema "1001 Nacht" und spannen damit einen inhaltlichen Bogen zum 21. Life Ball, der am Tag darauf vor und im Wiener Rathaus stattfindet. Begleitet werden die Solisten des Gala-Konzerts vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien.

Das Red Ribbon Celebration Concert wird in diesem Jahr zum zweiten Mal von NOVOMATIC als Hauptsponsor unterstützt. "Als Unternehmen der Unterhaltungsindustrie ist uns die Förderung von Kunst und Kultur in Verbindung mit sozialen Themen ein großes Anliegen. Wir betrachten es als unsere Verpflichtung, einen Teil des Unternehmenserfolgs an die Gesellschaft zurückzugeben und so einen Beitrag zu einem solidarischen Miteinander zu leisten. Der Reinerlös des Konzerts kommt der Clinton Health Access Initiative zugute, deren Präsident Bill Clinton als Repräsentant anwesend sein und persönliche Worte an das Publikum richten wird. Gemeinsam wollen wir zur Erreichung des zentralen Ziels, der Eindämmung der Mutter-Kind-Übertragung von HIV in Subsahara-Afrika, eine der am stärksten von der AIDS-Epidemie betroffenen Regionen der Welt, beitragen. Wo immer möglich, verbinden wir Kultur mit einem sozialen Anliegen" so NOVOMATIC-Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt.

Daten & Fakten:

"Red Ribbon Celebration Concert - United in difference"

Freitag 24. Mai 2013, Konzertbeginn 20:00 Uhr

Burgtheater, Universitätsring 2, 1010 Wien

Eintritt: 30,- / 50,- / 90,- / 180,- / 250,-

Dresscode: Elegante Abend-Garderobe

Der Vorverkauf startet heute, 8. April 2013, Tickets sind hier erhältlich:

Zentrale Kassen der Bundestheater, 1010 Wien, Operngasse 2 Tageskasse im Burgtheater, 1010 Wien, Universitätsring 2

Tageskasse in der Volksoper, 1090 Wien, Währinger Straße 78 Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 12 Uhr

Kartenverkauf im Internet unter www.burgtheater.at oder direkt auf www.culturall.com

Telefonischer Kartenverkauf mit Kreditkarte: +43 (0)1 513 1 513

Für Kreditkarten-Inhaber Montag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr weltweit erreichbar

Das Konzert findet in Kooperation mit dem Burgtheater statt.

Patronanz: Elisabeth Himmer-Hirnigel / Regie: Alexander Wiegold / Dramaturgie: Oliver Lang / Raum und Zeichnungen: Falko Herold

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hannes Reichmann

Leitung Konzern-Kommunikation

Head of Group Communications

NOVOMATIC AG, Gumpoldskirchen

Wiener Strasse 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria

Tel. +43-2252-606 680

Fax +43-2252-606 448

Mobil +43-664-301 48 20

Mail hreichmann @ novomatic.com

www.novomatic.com

www.novomaticforum.com