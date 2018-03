Mozarthaus Vienna: Mozart Akademie - der neue Konzertzyklus

Magic Moments - Magische Momente in den Werken großer Meister

Wien (OTS) - Am 10. April 2013, 19.30 Uhr startet das erste Konzert der Mozart Akademie unter dem Motto "Magic Moments - Magische Momente in den Werken großer Meister" im Mozarthaus Vienna, einem Museum der Wien Holding.

International anerkannte Künstlerinnen und Künstler präsentieren im Frühjahr und Herbst 2013 besonders "magische Momente" in Werken großer Meister wie Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Franz Xaver Mozart. Dabei suchen sich KünstlerInnen wie Elisabeth und Johannes Kropfitsch oder Akiko Nakajima und Niels Muus selbst Werke zur Interpretation aus und erklären diejenigen Stellen der Komposition, die für sie von ganz besonderer Magie geprägt sind.

Magische Programmpunkte: Der Konzertzyklus im Detail

Am 10. April 2013 um 19.30 Uhr bringen die Primaria des bekannten Jess -Trio - Wien, Elisabeth Kropfitsch (Violine) und der Wiener Pianist Johannes Kropfitsch Sonaten von Mozart, wie die Sonate für Violine und Klavier in C-Dur KV 296 sowie Beethovens Sonate für Violine und Klavier op. 30, Nr. 2 zur Aufführung.

Am 22.Mai 2013 präsentieren Jan Jiracek von Arnim (Klavier) und Stefan Kropfitsch (Cello) Werke von Beethoven, wie die Sonate in A-Dur op. 69 und Schuberts "Arpeggione"-Sonate. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Im Herbst 2013 wird der Konzertzyklus " Mozart Akademie" mit drei weiteren Konzerten fortgesetzt. Die Künstlerinnen und Künstler Akiko Nakajima (Sopran), Elisabeth Kropfitsch (Violine), Stefan Kropfitsch (Cello) sowie Johannes Kropfitsch, Jan Jiracek von Arnim und Niels Muus (Klavier) stehen ab 25. September wieder mit Werken von Mozart, Beethoven und Dvorák auf dem Programm. Alle drei Konzerte im Herbst finden ebenfalls um 19.30 Uhr statt.

Erstmals: Möglichkeit für Abonnements

Mit der Mozart Akademie präsentiert das Mozarthaus Vienna einen neuen Konzertzyklus, der neben einer künstlerischen Interpretation auch erklärende Hinweise der einzelnen Musikerinnen und Musiker zu der besonderen Genialität in den Kompositionen miteinbezieht. Für die Konzerte gibt es auch ein Abonnement, mit dem drei oder fünf Konzerte aus dem Zyklus gemeinsam gebucht werden können. Die Abonnements sind direkt im Mozarthaus Vienna erhältlich: entweder telefonisch unter +43-1-512 17 91-70, per E-Mail unter: ticket @ mozarthausvienna.at oder direkt an der Museumskassa.

Tickets für einzelne Konzerte können ebenfalls im Mozarthaus Vienna gekauft werden und sind darüber hinaus auch bei Wien Ticket verfügbar http://www.wien-ticket.at.

Mozarthaus Vienna: Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das zu den Museen der Wien Holding zählende Mozarthaus Vienna mit der Mozartwohnung des Wien Museums (A-1010 Wien, Domgasse 5) ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Deutsche und englische Informationen zu Museum, Sonderausstellung und Veranstaltungsprogramm sind unter www.mozarthausvienna.at abrufbar.

Eintrittspreise:

10 Euro Vollpreisticket, 8 Euro ermäßigt (StudentInnen, SeniorInnen), 7 Euro Gruppen (ab 10 Personen), 3 Euro Kinder bis 14 Jahre, 20 Euro Familienticket (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern).

Nähere Informationen finden Sie unter www.mozarthausvienna.at

