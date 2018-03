VP-Leeb: Nächster Angriff auf Geduld und "Börserl" der Wiener Bevölkerung bei U6 Station Josefstädterstraße

Wien (OTS) - Hat man im November 2012 die Kostenexplosion von zwei auf zehn Millionen Euro im Zuge der Sanierung der U6 Station Josefstädterstraße eingestehen müssen, so rücken die Wiener Linien (im Zuständigkeitsbereich von Stadträtin Brauner als Eigentümervertreterin) nun damit heraus, dass es im Zuge der Sanierung ab Ende April neuerlich zu gravierenden Beeinträchtigungen des Personenverkehrs kommen wird. Wie bereits bei der Sanierung der Linie U6 werden die Nerven der Fahrgäste neuerlich auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Es sei, so ÖVP Wien Gemeinderätin Isabella Leeb, grundsätzlich nichts gegen die Sanierung einzuwenden, denn stark frequentierte Einrichtungen bedürften einer regelmäßigen Instandsetzung und gerade die betroffene Station habe in den Jahren vor der Sanierung bereits ein bedrohliches Bild abgegeben. Aber auch in diesem Fall zeige sich einmal mehr beschämendes Unvermögen der Projektverantwortlichen.

Es ist mittlerweile wirklich niemandem zu erklären, warum auch hier Mehrkosten und Beeinträchtigungen des Fahrgastverkehrs erst nach und nach und vor allem erst im Nachhinein bekanntgegeben werden, Sanierungen sich über Jahre (!) ziehen und vollmundig verkündete Kostenschätzungen kräftig überzogen werden - hier um das Fünffache. Auch bei der Sanierung der U6-Station mangelt es offenbar an ordentlicher Projektvorbereitung und konsequenter Anwendung der Methoden des Projektmanagements. Die Sanierung der Station reihe sich somit nahtlos in die bereits lange Liste der Projekte, bei denen angeblich "völlig unerwartet" Zeitverzögerungen und enorme Mehrkosten entstanden sind, ein. Vom Ronacher bis zum Pratervorplatz, von der Sanierung der Zentralfeuerwache bis zum Stadthallenbad zeige sich stets dasselbe Bild: Kostenschätzungen und Projektierungen, die nicht einmal ansatzweise mit den tatsächlich angefallenen Beträgen und der Baudauer übereinstimmen, Stadträte, die auf berechtigte kritische Nachfragen zunächst naiv unschuldig reagieren und dann irgendwann nur noch hilflos versuchen, sich mit Ausreden unterschiedlichster Art aus der Affäre zu ziehen. Jetzt ist halt der Denkmalschutz der Schuldige.

Wobei sich zum Thema Denkmalschutz die berechtigte Frage stellt, wie sinnvoll es eigentlich ist, stark frequentierte Bodenbeläge einer U-Bahn-Station originalgetreu in Verfliesung wiederherzustellen. Fragen über Fragen, die wahrscheinlich unbeantwortet bleiben werden, denn Stadträtin Brauner wird sich auch in diesem Fall darauf berufen, dass schriftliche Nachfragen der Opposition die Wiener Linien betreffend nicht zulässig sind. "Wir werden dennoch eine schriftliche Anfrage einbringen, denn immerhin werden die Wiener Linien jährlich mit 730 Millionen Euro aus dem Budget der Stadt Wien kräftig quersubventioniert und die Wienerinnen und Wiener in regelmäßigen Abständen mit Erhöhungen von Gebühren und Abgaben oder überhaupt mit neuen Steuern zur Kasse gebeten, statt dass seitens der Stadt sorgsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen wird", zeigt sich Leeb kämpferisch.

