Klikovits: 20 Jahre Volksgruppe der Roma - eine österreichische Erfolgsgeschichte

ÖVP-Volksgruppensprecher zum Internationalen Tag der Roma

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Heute, Montag, 8. April, jährt sich zum 42. Mal der Internationale Tag der Roma, wobei schätzungsweise acht bis zehn Millionen Roma in Europa leben. Sie bilden damit die größte ethnische Minderheit ohne eigenes Staatsgebiet. Neben all den Problemen, denen sich die Minderheit in vielen europäischen Ländern noch immer ausgesetzt sieht, überwiegen für ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. Oswald Klikovits in Österreich klar die positiven Entwicklungen der letzten Jahrzehnte.

"Österreich hat 1993 als erstes Land innerhalb der Europäischen Union mit der Anerkennung der Roma als Volksgruppe durch den Nationalrat ein richtungweisendes Zeichen gesetzt. Dieser erste Schritt war wichtig und richtig, um endlich mit den Vorurteilen gegenüber den Roma aufzuräumen und den Weg für die längst überfällige, gesellschaftliche Anerkennung zu ebnen", betonte Klikovits anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum der Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich.

Für Klikovits ist vor allem die hervorragende Arbeit der Volksgruppenvereine ausschlaggebend dafür, dass sich das öffentliche Bild der Roma in Österreich in den letzten Jahrzehnten auf großartige Weise zum Positiven gewandelt hat: "Die Volksgruppenvereine haben durch ihren unermüdlichen Einsatz, der nicht nur zeit- und kostenintensiv, sondern oftmals auch kräftezehrend und von Vorurteilen behaftet war, einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass die Roma in Österreich, aber auch über unsere Landesgrenzen hinaus, heute gesellschaftlich ebenso respektiert und geschätzt werden, wie etwa die Volksgruppe der Kroaten, der Ungarn oder aber der Slowenen. Als Volksgruppen- und Minderheitensprecher der ÖVP bin ich mir dessen bewusst, dass in der Vergangenheit unzählige rassistische Vorurteile nur dank des intensiven Engagements der einzelnen Roma-Vereine beseitigt werden konnten."

Um auch in Zukunft das Überleben der Volksgruppe der Roma in Österreich zu gewährleisten, müssen laut Klikovits vor allem die Rahmenbedingungen abgesichert und verbessert werden: "Respekt und Toleranz können nur dann weiterhin erfolgreich gedeihen, wenn wir die Kultur der Roma einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Um dies zu gewährleisten, ist es die Aufgabe der Politik, auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass die sechs anerkannten autochthonen Volksgruppen, zu denen auch die Roma zählen, in entsprechendem Ausmaß finanziell und strukturell gefördert werden. Aber nicht nur die finanzielle Unterstützung muss durch die Politik sichergestellt werden, auch die Rechte der einzelnen Volksgruppen sind in einem modernen, den Bedürfnissen der Volksgruppen angepassten neuen Volksgruppengesetz zu verankern - dies kann jedoch nur in Zusammenarbeit mit den einzelnen Vertretern der Volksgruppen geschehen und nicht allein durch die Politik."

