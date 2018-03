Pirker: Visa-Missbrauch eindämmen

Innenausschuss des EU-Parlaments stimmt für Reaktionsmechanismus zur Wiedereinführung der Visapflicht für Drittstaaten

Brüssel, 08. April 2013 (OTS) "Es ist dringend notwendig, dass wir unbürokratisch und schnell gegen Visa-Missbrauch reagieren können", so Hubert Pirker, Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Heute stimmt der Innenausschuss des Europäischen Parlaments über eine Verordnung gegen Visa-Missbrauch ab. Durch eine neue "Schutzklausel" soll es der Europäischen Union ermöglicht werden, unter bestimmten Umständen die Visapflicht für Drittstaaten wieder einzuführen. "Mit der neuen Schutzklausel gehen wir gegen jene Staaten vor, aus denen es einen sprunghaften Anstieg von Asylanträgen und Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung zu verzeichnen gibt", so Pirker. Bisher ist dies nur im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens möglich, was regelmäßig mehrere Monate in Anspruch nimmt. ****

Im Jahr 2012 wurden 16 Prozent der Asylanträge in der Europäischen Union von Personen aus dem Westbalkan gestellt. "Es handelt sich hier aber um Wirtschaftsmigration, nicht um Flucht vor politischer Verfolgung", erklärt Pirker. Hier müsse klar unterschieden werden, um schnelle Verfahren für diejenigen zu ermöglichen, die tatsächlich Schutz brauchen, und um zu verhindern, dass hohe Kosten und überflüssiger Aufwand das Asylsystem lähmen. "Der Visa-Missbrauch von Drittstaaten muss eingedämmt werden. Der heutige Beschluss wird genau dazu beitragen", so Pirker.

Außerdem wird der Innenausschuss des EU-Parlaments heute einen neuen Reaktionsmechanismus der EU für den Fall beschließen, dass nicht-EU-Länder die Visapflicht für EU-Bürger wieder einführen. "Ab sofort gilt hier ein abgestufter Mechanismus. Die EU-Kommission verhandelt mit dem betroffenen Land und kann in letzter Instanz die Visapflicht für dessen Staatsangehörige bei der Einreise in den Schengen-Raum für 12 Monate wieder einführen", erklärt Pirker.

