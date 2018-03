Start der Internationalen Zollskiwettkämpfe in Galtür

Internationale Vernetzung und vertrauensvolle Zusammenarbeit werden bei den Zollskiwettkämpfen nachhaltig gestärkt

Wien (OTS) - Ab heute, den 8. April bis 12. April 2013 ist das Bergdorf Galtür am Ende des Paznaun Mittelpunkt des alpinen und nordischen Skizirkus. Denn die 60. Internationalen Zollskiwettkämpfe werden in diesem Jahr von der Österreichischen Finanzverwaltung ausgerichtet. Im Rahmen dieses Großereignisses, das mittlerweile zu einem festen Bestandteil des jährlichen FIS-Rennkalenders geworden ist, treffen sich Europas Zöllnerinnen und Zöllner zum sportlichen Kräftemessen.

Eine Woche lang kämpfen Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich und Österreich im Riesentorlauf, im Slalom, im Langlauf und im Staffellauf um den Titel. Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger wie Felix Neureuther, Maria Höfl-Riesch, Philipp Schörghofer, Manuela und Manfred Mölgg und Cyprien Richard werden bei den Internationalen Zollskiwettkämpfen als Zöllner an den Start gehen.

"Ich freue mich sehr, dass die Zollschiwettkämpfe dieses Jahr in Österreich stattfinden und darf an dieser Stelle dem Organisationsteam für die hervorragende Vorbereitung danken", zeigte sich Finanzministerin Dr. Maria Fekter über die Internationalen Wettkämpfe in Österreich erfreut. "Dieses informelle Zusammentreffen bietet unseren Zöllnerinnen und Zöllnern die Möglichkeit, sich auch abseits des Tagesgeschäfts auszutauschen im Sinne der grenzübergreifenden Zusammenarbeit im Kampf gegen die internationale Kriminalität", so Fekter abschließend.

Neben den spannenden Wettkämpfen wird im Zuge der Zollskiwettkämpfe vor allem die vertrauensvolle und vernetzte Zusammenarbeit der einzelnen Zollteams Europas gestärkt. So kann Geldwäsche, Drogen- und Zigarettenschmuggel effizient über die Ländergrenzen hinweg eingedämmt werden.

Darüber hinaus gewähren die Zöllnerinnen und Zöllner bei den Internationalen Zollskiwettkämpfen einen seltenen Einblick in ihre tägliche Arbeit. Die Besucher bekommen in Galtür die einmalige Gelegenheit, die Tätigkeiten des Zolls hautnah zu erleben, den Diensthunden des Zolls bei der Arbeit zuzusehen oder ein Röntgenfahrzeug genau unter die Lupe zu nehmen.

Diese Programmhighlights sowie das internationale Teilnehmerfeld und das breit gefächerte Publikum aus dem In- und benachbarten Ausland versprechen unvergessliche 60. Internationale Zollskiwettkämpfe in Galtür.

