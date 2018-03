Jungbauern: SPÖ provoziert mit populistischer Forderung Lebensmittelskandale

Preisdumping in der Nahrungsmittelwirtschaft gefährdet österreichische Qualität

Wien (OTS) - In der heutigen Ausgabe der "Kronen Zeitung" wurden seitens der SPÖ und der Grünen billigere Lebensmittel für die Bevölkerung gefordert. Stefan Kast, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, nimmt dazu Stellung: "Die Unwissenheit von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos stimmt mich bedenklich. In den letzten Wochen wurden die Schlagzeilen in den österreichischen Medien von Skandalen im Lebensmittelbereich bestimmt. Dabei ging ganz klar hervor, dass diese durch gnadenloses Preisdumping des Handels hervorgerufen wurden. Mit diesem billigen Populismus will die SPÖ lediglich politisches Kleingeld schlagen. Dafür ist die Thematik aber viel zu ernst!"

Die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, die bundesweit 40.000 junge Bäuerinnen und Bauern vertritt, wehrt sich entschieden gegen diese öffentliche Forderung und eine weitere Verschärfung der Preisspirale im Lebensmittelbereich. "Schon seit Jahren versorgt unsere Landwirtschaft die Landsleute mit heimischen, gesunden, qualitativ hochwertigen und naturnah produzierten Nahrungsmitteln. Wer eine solche Qualität weiterhin konsumieren möchte, muss auch bereit sein, einen dementsprechenden Preis zu zahlen. Beste heimische Lebensmittel zu Schleuderpreisen gibt es nur im Märchen", so Kast weiter.

Bedenklich stimmen ihn auch die Aussagen des SPÖ-Bundesgeschäftsführers zum Bereich der Haushaltsbudgets. "Dass die Menschen immer mehr für Lebensmittel ausgeben, stimmt ganz einfach nicht, das Gegenteil ist der Fall. Die Bevölkerung gibt immer weniger für Lebensmittel aus, der Anteil der Ausgaben für Essen und Trinken am gesamten Einkommen sinkt von Jahr zu Jahr ständig. Nahrungsmittel sind für die Menschen leistbarer denn je."

Die Jugendorganisation des Österreichischen Bauernbundes wird die Konsumenten auch in den kommenden Wochen und Monaten auf die Wertigkeit österreichischer Produkte aufmerksam machen. Dabei wird Gesundheitsminister Stöger neuerlich aufgefordert, endlich Nägel mit Köpfen zu machen und neue, schärfere Kennzeichnungsregeln rasch umzusetzen. Denn eine klare Herkunftsangabe, die jegliche Verwechslungsmöglichkeiten ausschließt, ist unabdingbar: "Wo Österreich draufsteht, muss auch Österreich drin sein", so Kast abschließend.

