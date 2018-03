Vier BürgerInnen-Solarkraftwerke von Wien Energie in Betrieb

Wien Energie versorgt mit Hilfe von BürgerInnenbeteiligung rund 800 Haushalte mit Ökostrom. Das 4. Solarkraftwerk ging in Wien-Liesing ans Netz.

Wien (OTS) - Nach den BürgerInnen-Solarkraftwerken in Leopoldau und Donaustadt wurden nun zwei weitere Anlagen in Simmering und Liesing fertig gestellt. Die Nutzung der Sonne als Energielieferant spart im Vergleich zu herkömmlicher Stromproduktion rund 800 Tonnen an CO2 pro Jahr. Das neue BürgerInnen-Solarkraftwerk in Liesing erzeugt Ökostrom über 2.000 Paneele mit einer Gesamtfläche von rund 3.200 m2, Gesamtleistung: rund 500 kWp. Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva und Bezirksvorsteher Gerald Bischof präsentierten die 4. Anlage am 8. April.

Wien Energie setzt nicht nur selbst verstärkt auf erneuerbare Energiequellen, sondern ermöglicht es auch der interessierten Bevölkerung sich daran zu beteiligen, und zwar in Form von BürgerInnen-Solarkraftwerken. Damit kann jeder seinen individuellen Beitrag für eine umweltschonende Energieerzeugung leisten.

Die Photovoltaik-Initiative

Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva: "Das Bürger-Beteiligungsmodell ist ein Meilenstein der Photovoltaik-Initiative von Wien Energie. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerbaren Ressourcen bei unserer Energieerzeugung bis 2030 auf 50 Prozent zu erhöhen. Dazu nutzen wir neben Wind und Wasser stark Sonnenenergie. Durch diese Initiative erhalten insbesondere jene Bürgerinnen und Bürger, die kein eigenes Haus besitzen, die Möglichkeit am Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv mitzuwirken. Denn insbesondere in einer Großstadt wie Wien, in der 80 Prozent der Bevölkerung in Miete leben, ist die Errichtung einer eigenen Ökostrom-Anlage nicht immer möglich. Wir wollen aber jeder Kundin und jedem Kunden die Möglichkeit geben die Energiewende mitzugestalten. Und das ist nur der Beginn. Weitere Interessante Projekte werden noch folgen."

Das Bürgerbeteiligungsmodell

Wien Energie errichtet die schlüsselfertigen Photovoltaikanlagen und betreibt diese. Die BürgerInnen können ganze oder auch halbe Paneele zu einem Preis von 950 Euro bzw. 475 Euro erwerben. Wien Energie mietet die im Eigentum der BürgerInnen stehenden Paneele und bezahlt dafür eine Miete, die einer fixen jährlichen Vergütung des jeweiligen Investments in Höhe von 3,1 Prozent entspricht. Die Eigentümer haben dabei jederzeit die Möglichkeit, das Paneel für den vollen Kaufpreis an Wien Energie zurückzugeben. Auch nach Ende der Laufzeit der Anlage wird die ursprüngliche Investition von Wien Energie an die Beteiligten zurückerstattet.

Im Rahmen der ersten Phase des BürgerInnen-Solarkraftwerks wurden 8.000 Paneele in vier Photovoltaikanlagen zum Verkauf angeboten. Jede natürliche Person konnte bis zu zehn Paneele kaufen. Voraussetzung war ein Wohnsitz und eine Bankverbindung in Österreich. Die erste Anlage wurde auf einer Industriefläche auf dem Werksgelände des Kraftwerks Donaustatt im Mai 2012 eröffnet. Die zweite Anlage arbeitet in Leopoldau. Nun gingen zwei weitere Kraftwerke, beim Zentralfriedhof in Simmering (Tor 3) sowie im 23. Wiener Gemeindebezirk, neben dem Fernheizwerk Süd in Betrieb.

Was hat Wien Energie bisher gemacht auf dem Gebiet Sonnen-Energie Wien Energie hat in der Nutzung der Photovoltaik-Technologie seit über einem Jahr eine Vorreiterfunktion und bindet mit innovativen Modellen und in Kooperation mit Partnern und BürgerInnen Eigenerzeugungs-PV-Anlagen in das öffentliche Stromversorgungsnetz ein. Bereits 2007 entstand am Margaretengürtel vor der Wohnhausanlage "Theodor-Körner-Hof" die höchste Lärmschutzwand Wiens mit einer Gesamtlänge von ca. 150 Meter und 18 Meter Höhe. In der obersten Glasreihe wurden Photovoltaik-Zellen integriert. So entstand auf rund 190 Quadratmeter eine 15 Kilowatt Peak- Photovoltaikanlage. Seit 2009 liefert eine Photovoltaik-Anlage auf der Fassade der Südseite des Kraftwerks Simmering 1 pro Jahr rund 22.000 Kilowattstunden Strom.

Seit Anfang 2012 hat es einen enormen Zuwachs an neuen Anlagen gegeben. Neben den vier BürgerInnensolarkraftwerken, die 2.000.0000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren, sind bzw. werden derzeit bei Wien Energie über 100 Photovoltaik-Projekte umgesetzt. Diese Entwicklung ist unter anderem auf die neuen Geschäftsmodelle von Wien Energie zurückzuführen, die für jeden Kunden die optimale Lösung bieten.

BürgerInnen-Solarkraftwerk Wien - technische Daten

BSKW Donaustadt:

Leistung 500 kWp Grundstücksfläche ca. 8000 m2 Anzahl der Module 2040 Modulfläche ca. 3265 m2 Jährliche Produktion ca. 500 MWh (Versorgung von rund 200 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 200 Tonnen CO2 jährlich Eröffnung 04.05.2012 BSKW Leopoldau: Leistung 480 kWp Grundstücksfläche ca. 7000 m2 Anzahl der Module 1920 Modulfläche ca. 3072 m2 Jährliche Produktion ca. 432 MWh (Versorgung von rund 173 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 170 Tonnen CO2 jährlich Eröffnung 13.12.2012

BSKW Simmering:

Leistung 490 kWp Grundstücksfläche ca. 7400 m2 Anzahl der Module 1920 Modulfläche ca. 3072 m2 Jährliche Produktion ca. 490 MWh (Versorgung von rund 196 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 200 Tonnen CO2 jährlich Eröffnung 8.4.2013 BSKW Liesing: Leistung 500 kWp Grundstücksfläche ca. 7800 m2 Anzahl der Module 2000 Modulfläche ca. 3200 m2 Jährliche Produktion ca. 500 MWh (Versorgung von rund 200 Haushalten) CO2-Einsparung ca. 200 Tonnen CO2 jährlich Eröffnung 8.4.2013

