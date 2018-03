Berlakovich: Agrarische Bildung ist Flaggschiff des österreichischen Bildungswesens

Bildungsdialog AbsolventInnenverbände und Präsentation des Agrarischen Bildungs- und Beratungsberichts

Wien (OTS) - Im Rahmen der Veranstaltung "Bildungsdialog AbsolventInnenverbände" hat Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich heute den Agrarischen Bildungs- und Beratungsbericht präsentiert. "Bildung ist der Motor für die Bewältigung der Zukunft im ländlichen Raum. Wir müssen den ländlichen Raum als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits-, Siedlungs- und Erholungsraum weiterhin stärken und die Zukunftsperspektiven der Menschen dort absichern. Wir gehen in Österreich einen erfolgreichen Weg, dies zeigt auch der vorliegende Bericht. Dennoch müssen wir stetig besser werden. Deshalb fordere ich auch eine neue Fachrichtung Naturressourcen und Umweltwirtschaft an den Höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie die Neuausrichtung der Fachrichtung Land- und Ernährungswirtschaft zu Landwirtschaft und Lebensmittel ", so der Minister.

Die Agrarische Bildung vereint zentrale Leitthemen von Gegenwart und Zukunft unter einem "Schuldach": Ressourcenschutz, Ökonomie und Produktion, Konsum und Lebensstil, Gesellschaft und Soziales. Berlakovich dazu: "Mein Ziel ist daher, die Agar- und Umweltwirtschaft noch enger zu einer gemeinsamen Bildung zusammenzuführen. Denn der ländliche Wirtschaftsraum wird zukünftig von strukturellem, aber auch ökologischem Wandel betroffen sein. Die Auswirkungen des Klimawandels sind jetzt schon spürbar. Diese Entwicklungen verlangen neue Angebote im Klima- und Umweltschutz."

Agrarische Bildung Vorzeigemodell im Bildungsbereich

Das agrarische Bildungssystem ist nicht nur für den ländlichen Raum richtungsweisend, es ist auch ein Flaggschiff im österreichischen Bildungswesen insgesamt: Die Schulverweilquote ist mit über 80 Prozent die höchste aller Schultypen und das bei einer Abschlussquote von mehr als 95 Prozent. Das Agrarische Bildungssystem in Österreich ist bereits heute ein zukunftsweisendes Vorzeigemodell, so sind etwa drei Besonderheiten des agrarischen Bildungssystems hervorzuheben: praxisorientierte Ausbildung, Verbindung von Forschung und Lehre, sowie neue Finanzierungsformen.

Erfolg in Zahlen - Anzahl der Studierenden mehr als verdoppelt

An der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik konnte seit dem letzten Agrarischen Bildungsbericht (2007/08) die Anzahl der Studierenden von 249 auf 549 mehr als verdoppelt werden. Im Jahr 2011 wurden über 4.500 Facharbeiterbriefe vergeben, das ist eine jährliche Steigerung von ca. 5 Prozent. Im Jahr 2011 schlossen 522 MeisterInnen ihre Ausbildung ab. Hier konnten wir in den letzten 5 Jahren einen starken Anstieg verzeichnen. Der Anteil von BetriebsleiterInnen mit höchster Bildungsstufe hat sich von 1999 bis 2010 mehr als verdoppelt. Die Begleitstudie im Agrarischen Bildungsbericht zur Wirkung von Agrarbildung zeigt, dass jüngere BetriebsleiterInnen tendenziell besser ausgebildet sind. Je größer der Betrieb, desto höher ist der Bildungsabschluss. Je höher der Bildungsabschluss, desto häufiger wird ein Betrieb im Haupterwerb bewirtschaftet. Ein Höheres Ausbildungsniveau wirkt sich auch positiv auf die Weiterbildung aus: Je höher der Abschluss, desto höher die Beteiligung an Weiterbildung.

Forderungen für die Zukunft - bis 2030 agrarische Grundausbildung für alle BetriebsleiterInnen

Das Ziel des Landwirtschaftsministers ist es, allen BetriebsleiterInnen den Zugang zur agrarischen Berufsausbildung, Weiterbildung und Beratung zu ermöglichen: "Ich will, dass bis 2030 alle BetriebsleiterInnen eine agrarische Grundausbildung erhalten. Bis 2020 soll die Anzahl der jener mit höheren Abschlüssen um weitere 20 Prozent und die Anzahl der BetriebsleiterInnen mit Universitäts-Abschluss um 5 Prozent steigen."

Bedeutung der AbsolventInnenverbände stärken

Mitglieder der AbsolventInnenverbände der agrarischen berufsbildenden mittleren und höheren Schulen waren ebenso am heutigen Bildungsdialog vertreten wie jene von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und der Universität für Bodenkultur. Der Minister betonte die Bedeutung der Verbände als unverzichtbares Bindeglied zwischen Bildungseinrichtungen, Wirtschaft und Praxis. Durch ihre Arbeit wird ein Netzwerk zwischen Bildungsstätten und AbsolventInnen geschaffen, das der Förderung der Landwirtschaft und des Ländlichen Raumes zugutekommt. Durch eine noch bessere Vernetzung sollen die gemeinsamen Kräfte über Schultypen hinweg bundesweit gebündelt werden.

