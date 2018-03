Julia Derx ist FEMtech-Expertin des Monats April

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im April fiel die Wahl der Jury auf die Bauingenieurin Julia Derx. ****

Seit Mai 2012 ist die Wienerin als Assistentin am Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie an der TU Wien beschäftigt und dokumentiert die Auswirkungen der Anbindung von Nebengewässern an die Donau im Nationalpark. Dabei werden mit numerischen Modellen die Veränderungen im Oberflächen- und Grundwasser untersucht und Aussagen zu den Einflüssen auf die chemische und mikrobiologische Wasserqualität im Untersuchungsgebiet ermöglicht. Ein wichtiges Ergebnis dieser Modellrechnungen ist die Aussage über die Transportweiten unterschiedlicher chemischer und mikrobiologischer Wasserinhaltstoffe, die die Grundwasserqualität maßgeblich beeinflussen.

Derx hat an der Technischen Universität Wien Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt "Wasser- und Ressourceneffizienz und Hydrometrie" studiert und darauf aufbauend ihr Doktoratsstudium im Rahmen des "DKplus - Vienna Doctoral Program on Water Resource System" abgeschlossen. Im Zuge ihrer Doktorarbeit wurde sie mit dem "Resselpreis für die beste interdisziplinäre Doktoratsarbeit" der Technischen Universität Wien und dem "Sonderpreis Wasser" der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien ausgezeichnet.

Die junge Wienerin engagiert sich neben ihrer fachlichen Arbeit auch im Bereich der Frauenförderung als Beraterin von Maturantinnen zu Möglichkeiten in den technischen Wissenschaften und gibt dabei Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen. In ihren Augen ermöglicht gerade die unterschiedliche Herangehensweise von Frauen und Männern an Problemstellungen eine vielversprechende Basis für die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Lösungsansätzen für die Zukunft.

"Um einen nachhaltigen Wandel der Gesellschaft zu erzielen, ist es notwendig, Frauen dazu zu ermutigen, ihre Talente in die Tat umzusetzen und sie dabei entsprechend zu fördern. Ich erlebe diesen Wandel als sehr spannend und für beide - Männer und Frauen - als Bereicherung", so Derx.

Alle Informationen auf www.femtech.at

Mit der monatlichen Expertinnenwahl stellt das BMVIT seit März 2005 Frauen aus der FEMtech Expertinnendatenbank vor, die sich erfolgreich im Technologie- und Forschungsbereich etabliert haben. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" sowie zur FEMtech Expertinnendatenbank finden Sie auf www.femtech.at (Schluss)

