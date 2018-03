Europäische Medienexperten diskutieren Printmedien-Wachstum in Wien

Wien (OTS) - Kann Print außerhalb von Nischen überhaupt noch wachsen? Diese Frage diskutieren europäische Branchengrößen wie der neue "Spiegel"-Artdirektor Uwe C. Beyer oder Thomas Koch, Gründer der deutschen Media-Agentur tkmStarCom bei der Creative Printing-Konferenz am 23. Mai in Wien.

Er ist der erste Artdirektor in der Geschichte des "Spiegel" und derzeit mit einem umfassenden Relaunch des wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Nachrichtenmagazins beschäftigt: Der Hamburger Designer Uwe C. Beyer wird in den nächsten Monaten eine Ikone der deutschen Presselandschaft umgestalten - und die ersten Ergebnisse seiner Relaunch-Tätigkeit auch in Wien vorstellen.

Der "Spiegel"-Artdirektor ist einer der Medienexperten, die mit ihren Vorträgen die Creative Printing 2013

(http://www.creative-printing.info), Österreichs größte

Branchenkonferenz am 23. Mai 2013 im Wiener Stadttheater bereichern werden. Die Konferenz widmet sich in diesem Jahr dem Thema, wie Print außerhalb von Nischen überhaupt noch wachsen, seine Tugenden gegenüber elektronischen Medien beweisen kann.

Auftreten wird mit Thomas Koch, dem Gründer der deutschen Mediaagentur tkmStarCom auch ein Redner, der zumindest nach Meinung eines deutschen Branchenmagazins neben Rupert Murdoch oder Silvio Berlusconi zu jenen 15 Personen in Europa gehört, die die europäische Werbebranche am meisten bewegt haben.

Aus Düsseldorf kommt Joachim Plutta zur Creative Printing-Konferenz nach Wien. Er ist Print-Einkäufer des deutschen Handelsriesen Metro Group und wird erzählen, wie er die Präsentation von Druckdienstleistern empfindet.

Ebenfalls bei der Creative Printing am 23. Mai dabei: Peter Sommer, CEO des Druckkonzerns Elanders Germany und Manfred Schmid, Geschäftsführer von Ueberreuter Print aus Korneuburg bei Wien.

Die Creative Printing ist eine Veranstaltung von 4c, Österreichs größtem Magazin für Druck, Design und digitale Medienproduktion und findet bereits zum sechsten Mal statt. In den vergangenen Jahren traten Top Speaker wie Scott Thomas, Design Director der Wahlkampagne von US-Präsident Barack Obama, Mark Porter, Creative Director des britischen "Guardian", Jacek Utko, Creative Director der Bonnier Group oder Marcel Kießling, Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Creative Printing auf.

Alle Informationen zur Konferenz sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind unter http://www.creative-printing.info abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

und Interview-Organisation mit den Referenten:

4c - Magazin für Druck, Design & digitale Medienproduktion

Industriemagazin Verlag GmbH

Chefredaktion

Tel.: +43-1-585 9000-0

Fax: +43-1-585 9000-16

Email: martin.schwarz @ 4-c.at

Web: http://www.creative-printing.info, http://www.4-c.at