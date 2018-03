"DIE.NACHT": Start für "Science Busters" und "Sendung ohne Namen" am 9. April

Außerdem: Alexandra Meissnitzer und Alfred Riepertinger in "Willkommen Österreich"

Wien (OTS) - Wissenschaft, Wissenswertes und interessante Persönlichkeiten erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer von "DIE.NACHT" am 9. April 2013 in ORF eins. Den Anfang machen Stermann & Grissemann um 22.05 Uhr. In "Willkommen Österreich" begrüßen sie diese Woche Alexandra Meissnitzer und Alfred Riepertinger. Die ehemalige Skirennläuferin ist zweifache Weltmeisterin und gewann weitere vier Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Alfred Riepertinger ist Leichenpräparator und beschreibt in seinem Buch seinen Arbeitsalltag. Weiter geht es um 23.00 Uhr mit Wissenschaft vom Feinsten. Das Warten hat ein Ende, die "Science Busters" haben wieder gesattelt und reiten frisch gekämmt zwischen Tölt und Schweinepass durch die Weiten von Aberglauben und Naturwissenschaften. 16 neue Folgen, handgeschöpft für ORF eins, mit den drei Publikumslieblingen, wie sie die Welt kennt: supersized, hauteng und mit dem gesamten Universum auf Du und Du. In der ersten Folge lassen sie Samuel Hahnemann, den Erfinder der Homöopathie, hochleben und erklären sogleich die "Globulisierungsfalle". Und auch die "Sendung ohne Namen" steht wieder fix auf dem "DIE.NACHT"-Programm und setzt sich sogleich mit Existenzfragen auseinander.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Alexandra Meissnitzer und Alfred Riepertinger

Alexandra Meissnitzer ist bei der Übertragungen von Skirennen oftmals als Komoderatorin tätig. 2008 beendete sie ihre aktive Karriere als Skirennläuferin. Sie wurde einmal Gesamtweltcupsiegerin sowie zweimal Siegerin eines Disziplinen-Weltcups. Meissnitzer ist zweifache Weltmeisterin und gewann weitere vier Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Außerdem war sie 2012 als Kandidatin bei "Dancing Stars" dabei.

In 36 Berufsjahren hatte es Alfred Riepertinger mit rund 25.000 Leichen zu tun. Er ist Präparator und Oberpräparator am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing und spezialisiert darauf, Leichname wiederherzustellen. In seinem Buch, "Mein Leben mit den Toten. Ein Leichenpräparator erzählt", berichtet er über seinen Arbeitsalltag.

Die "Willkommen-Österreich"-Band "Russkaja" geigt derzeit bei unseren Nachbarn in Deutschland auf. Daher übernehmen "Fred Schreiber und das große Komplott" die musikalische Begleitung und stehen auf der "Willkommen-Österreich"-Showbühne. Fred Schreiber zeichnet als Autor der Sendung verantwortlich und ist auch musikalisch kein unbeschriebenes Blatt. Mit seiner ehemaligen Band "Die falschen Freunde" war er öfters im Radio zu hören. Zusätzlich kennt man seine Stimme aus dem ORF-Kultformat "Sendung ohne Namen".

"Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben", 23.00 Uhr

Am 10. April 2013 wäre Samuel Hahnemann, der Erfinder der Homöopathie, 158 Jahre alt geworden. Diesen Ehrentag wollen die Science Busters feiern! Martin Puntigam, Univ.-Prof Heinz Oberhummer und Univ.-Lekt. Dir. Werner Gruber geben eine Party der Extraklasse. Zu Essen gibt es Licht, als alkoholische Begleitung wird ein homöopathischer Vollrausch kredenzt. Shaken bis der Notarzt kommt oder in diesem Fall der Komplementärmediziner, lautet das Motto der Party.

"Sendung ohne Namen", 23.30 Uhr

Angenommen Sie hätten ein Genital, das alle drei Tage nachwächst, was hieße das für Ihren Alltag? Angenommen, Sie müssten nicht atmen, nicht essen und bräuchten keinen Sex, wäre Ihr Leben noch lebenswert? Angenommen, es gäbe eine "Sendung ohne Namen", die sich ausschließlich dem Leben im Angenommenen widmet, würden Sie sich diese ansehen?

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" und "Science Busters - Wer nichts weiß muss alles glauben" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

