ORF III im Gespräch mit Star-Bariton Thomas Hampson und Kabarett der "Kernölamazonen"

Am 9. April im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Als "Simon Boccanegra" ist Star-Bariton Thomas Hampson am 13. und 17. April 2013 in Guiseppe Verdis gleichnamiger Oper im Wiener Konzerthaus zu bejubeln - davor trifft ihn aber Barbara Rett am Dienstag, dem 9. April 2013, im ORF-III-Hauptabend um 20.15 Uhr zum ausführlichen persönlichen Gespräch. Im Rahmen von "KulturWerk" spricht der gebürtige Amerikaner Thomas Hampson - der übrigens vom US-Magazin "People" zu einem der 25 schönsten Menschen der Welt gekürt wurde - über die wichtigsten Schritte seiner Karriere als Sänger, seine protestantische familiäre Prägung und seine große Liebe zu Wien. Dass er zu den gefragtesten Baritonen unserer Zeit zählt, verwundert nicht: Thomas Hampson hat in den letzten drei Jahrzenten nicht nur mit Stimme und Musikalität gepunktet, sondern gleichermaßen mit Charme und Humor.

Die "Hyundai Kabarett-Tage" präsentieren um 21.05 Uhr eine charmante Mischung aus Kabarett und Revue: Chansons, Musical-Hits, Wiener Lieder und bekannte Melodien aus der Popwelt bilden die musikalischen Stationen des Bühnenduos "Kernölamazonen" und ihrem Programm "LiederLiebesReisen:Reloaded".

"Jetzt oder nie - Zeit ist Geld" lautet um 22.00 Uhr im Rahmen der europäischen Artfilm-Leiste "euro.film" die Devise von drei ungleichen Freundinnen weit jenseits der Siebzig. Just als sie beschließen, sich ein einziges Mal im Leben eine Luxus-Kreuzfahrt zu gönnen, werden sie um ihr Erspartes gebracht. Doch dem Rentnerinnentrio läuft die Zeit davon, und so greifen sie zu drastischen Mitteln. Gudrun Okras, Elisabeth Schwerer und Christel Peters brillieren als taffe Seniorinnen in Lars Büchels Krimikomödie der Sonderklasse, in Nebenrollen Corinna Harfouch und Til Schweiger.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at