FP-Mahdalik verurteilt Parkplatzvernichtung in den Bezirken 14 und 16

Rot-grüne Brandstifter schreien Feuer

Wien (OTS) - Gezielte Stellplatzvernichtung in Penzing und Ottakring, um die ungewünschte Inkassoaktion mit Parkplatznot rechtfertigen zu können, ist hart am Rande der Kriminalität, sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. SPÖ und Grüne schmeißen mit diesen Autofahrerschikanen nicht nur Hunderttausende Euro zum Fenster hinaus sondern machen die nächste Evaluierung der Parkplatzsituation in diesen Bezirken auch zur Farce.

Es ist ja nicht so, dass diese schmutzigen Praktiken neu wären, aber die ungenierte Offenheit von SPÖ und Grünen in dieser Hinsicht zeugt doch von unglaublicher Überheblichkeit. Die Autofahrer auszusackeln und gleichzeitig das Stellplatzangebot massiv zu verknappen - die Camorra könnte es auch nicht besser. Mahdalik überlegt daher eine Amtshaftungsklage gegen Vassilakou, um die agressive Autofahrerhetze und Geldverschwendung zu stoppen. (Schluss)otni

