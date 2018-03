AVISO: Pflege und Menschenwürde in Österreich

Diskussionsveranstaltung im Palais Epstein, 9. April, 11.00 Uhr

Wien (PK) - Der Schutz der Menschenwürde als unabdingbarer Grundpfeiler der Gesellschaft ist Thema der Veranstaltung "Schutz der Menschenwürde in Österreich", zu der Zweiter Nationalratspräsident Fritz Neugebauer und der Katholische Laienrat Österreichs am Dienstag, 9. April, um 11.00 Uhr in das Palais Epstein einladen. Die Veranstaltung, die bereits zum dritten Mal stattfindet, legt heuer ihren Fokus auf jene Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit oder ihres Alters auf Pflege angewiesen sind.

Nach der Begrüßung durch Präsident Neugebauer erfolgt eine Einführung in das Thema durch Wolfgang Rank (Ehrenpräsident Katholischer Laienrat Österreich). Anschließend finden Vorträge zum Generalthema statt, welche sich insbesondere mit gesetzlichen Grundlagen sowie mit internen Regelungen und Ethikkodizes im Pflegebereich von Krankenanstalten, Hospiz- und Palliativeinrichtungen auseinandersetzen. Univ.-Prof. Christoph Gisinger (Institutsdirektor Haus der Barmherzigkeit) wird sich speziell der Pflege im Alter widmen. Waltraud Klasnic (Präsidentin des Dachverbands Hospiz Österreich) spricht über Menschenwürde als Aufgabe der Hospiz- und Palliativarbeit und Martina Kronberger-Vollnhofer (Kinderhospizbeauftragte im Dachverband Hospiz Österreich) geht auf die besondere Herausforderung ein, welche die Wahrung der Menschenwürde an die Kinderhospizarbeit stellt. (Schluss) sox

