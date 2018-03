WKÖ-Vize RfW-BO Amann zu Überstundenabgabe: Kaske-Rechnung - weniger Überstunden ist gleich mehr Jobs - ist haarsträubender Unsinn!

"Damit Betriebe mehr Arbeitsplätze schaffen können, müssen die Lohnnebenkosten gesenkt werden. Mit falschen Feindbildern & Unternehmer-Bashing schafft Kaske keinen einzigen Job."

Wien (OTS) - "Eine Überstundenabgabe bedeutet nicht mehr Jobs, sondern weniger, weil sich die Betriebe diese zusätzliche Belastung einfach nicht mehr leisten können. Arbeiterkammer-Chef Kaske sägt somit am Ast, auf dem seine "Schutzbefohlenen" sitzen", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann. "Damit die Unternehmen mehr Arbeitsplätze schaffen können, müssen der Faktor Arbeit entlastet und die Lohnnebenkosten gesenkt werden", so Amann.

Würde tatsächlich eine solche Abgabe eingeführt, die laut AK-Rechnung eine Belastung von rund 300 Millionen Euro für die Wirtschaft bringen würde, könnten viele Unternehmen "zusperren". "Das, was man den Betrieben abknöpft, würde wahrscheinlich nicht einmal reichen, um Arbeitslosengelder zu zahlen und den Entfall von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen und Kaufkraft aufzufangen", so Amann. Die von Kaske aufgestellte Rechnung - weniger Überstunden ist gleich mehr Jobs - sei haarsträubender Unsinn, den wahrscheinlich nicht einmal der AK-Chef selbst glaube. "Es ist für Kaske sicher einfacher, Klassenkampf-Stereotype zu bedienen, im Sinne der Arbeitnehmer ist es nicht. Mit dem Aufbau von falschen Feindbildern und ständigem Unternehmer-Bashing schafft Kaske keinen einzigen Job", so Amann.

"Im Sinne der Arbeitnehmer wäre es, gemeinsam mit der Wirtschaft für die Entlastung des Faktors Arbeit einzutreten. Dafür müsste Kaske allerdings seinen eigenen Genossen in der Regierung für ihre Höchststeuerpolitik die "Rote Karte" zeigen. Dafür scheint ihm aber der Mut zu fehlen", so Amann.

