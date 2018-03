VSStÖ: Faire Praktika statt Kaffee-Kochen!

Besonders Studentinnen sind von unfairen Praktikums-Bedingungen betroffen. VSStÖ-Spitzenkandidatin Julia Freidl ortet Handlungsbedarf.

Wien (OTS) - Knapp die Hälfte aller Studierenden absolviert im Laufe des Studiums ein Praktikum. Diese Praktika sind jedoch meist nur schlecht oder gar nicht bezahlt und befinden sich in einer arbeitsrechtlichen Grauzone. "60 Prozent der Pflichtpraktika sind unbezahlt. Besonders für Studierende, die wenig Geld zur Verfügung haben und daher das ganze Jahr arbeiten müssen, stellen solche Pflichtpraktika ein massives Problem dar", berichtet Julia Freidl, VSStÖ-Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahlen, aus ihrer Erfahrung als ÖH-Sozialreferentin.

"Besonders Studentinnen sind von unbezahlter Arbeit im Rahmen von Praktika betroffen. Fast 70 Prozent der Pflichtpraktika, die von Frauen absolviert werden, sind unbezahlt. Bei Männern sind es unter 50 Prozent", so Julia Freidl. Doch nicht nur die Bezahlung ist ein Kriterium für faire Praktikumsbedingungen, sondern auch der Praktikumsinhalt. "Die Tätigkeit von Praktikant_innen hat in vielen Fällen nichts mit dem Studium zu tun. Auch hier sind besonders Frauen betroffen, für die Pflichtpraktika oft unbezahltes Kaffee-Kochen bedeutet", kritisiert Freidl.

Der VSStÖ fordert faire Praktika, die gemäß dem Kollektivvertrag der jeweiligen Branche entlohnt werden und arbeitsrechtlich abgesichert sind. Außerdem muss eine klare Aufgabendefinition und der Bezug zum Studium gewährleistet sein. "Wir werden uns in der ÖH in den kommenden zwei Jahren für faire Praktika einsetzen. Studierende dürfen nicht weiter als billige oder kostenlose Arbeitskräfte ausgenützt werden. Deshalb werden wir das Gütesiegel Praktikum ausbauen und auf der ÖH einen Vertrags-Check einrichten, bei dem Studierende ihre Praktikumsverträge kostenlos durch-checken lassen können, bevor sie unterschreiben", kündigt die VSStÖ-Spitzenkandidatin an.

