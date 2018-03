FP-Krauss: Kein weiteres Kriminaltätszentrum in der Josefstadt!

FPÖ erteilt der geplanten "betreuten Wohngemeinschaft" für Straftäter klare Absage

Wien (OTS/fpd) - Empört reagiert Maximilian Krauss, Obmann der FPÖ-Josefstadt, auf die jüngsten Berichte rund um die Justizanstalt Josefstadt. Demnach sollen jugendliche Kriminelle in Zukunft nicht mehr im Gefangenenhaus, sondern in einer betreuten Wohngemeinschaft in der Wickenburggasse untergebracht werden. Überwacht werden sie dort gar nicht mehr. Maximal einige Sozialarbeiter sollen sich um sie kümmern, um so angeblich die Resozialisierung zu fördern. Krauss: "In Wahrheit stellt diese WG jedoch ein gewaltiges Gefahrenpotential für die Anrainer dar und wird von diesen auch abgelehnt!"

"Das ist ein Skandal sondergleichen" führt Maximilian Krauss aus, "wenn Kriminelle in Haft oder Untersuchungshaft genommen werden, dann hat das in der Regel einen guten Grund. Es ist unglaublich, dass man ganz offensichtlich diese Leute und ihre Straftaten verharmlosen möchte. Verbrecher gehören hinter Schloss und Riegel und nicht als weiteres Sicherheitsrisiko in eine Wohngemeinschaft in der kleinen Josefstadt, die ohnedies schon mit diversen Einrichtungen für Obdachlose oder Kriminelle überstrapaziert ist." (Schluss)

