Bankgeheimnis - Leichtfried: Sicherheit für Sparer mit kleinen Guthaben hat Priorität

Steuerhinterziehung effektiv bekämpfen - Zusammenarbeit der Behörden verbessern

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried betont am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst, dass in der aktuellen Diskussion um das Bankgeheimnis und das Vorgehen gegen Steueroasen klar der Schutz der sogenannten kleinen Sparer im Vordergrund steht. "Kleine Guthaben müssen weiterhin geschützt werden, während es keine Ausflüchte für Steuerhinterzieher geben darf", sagt Leichtfried. Der SPÖ-EU-Abgeordnete setzt sich dafür ein, Lücken im System, die Steuerhinterziehung erst ermöglichen, raschestmöglich zu schließen. "Das Bankgeheimnis aufzuheben wird dabei nicht von Brüssel verlangt", stellt Leichtfried klar. "Aber das österreichische System muss so umgestellt werden, dass Geldwäsche und Steuerbetrug im großen Stil nicht mehr möglich sind." ****

Ein wesentliches Element im Kampf gegen Steuerhinterziehung sei ein verbesserter Informationsaustausch und eine bessere Zusammenarbeit internationaler Behörden, betont der SPÖ-EU-Delegationsleiter. (Schluss) bj/ah

