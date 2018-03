Thomas Stipsits erzählt am 9. April in ORF eins "CopStories"

Siebente Folge der ORF-Serie mit u. a. Zeiler, Falck, Yardim und Kottal

Wien (OTS) - Einem, der für gewöhnlich auf der Kabarettbühne zuhause und dem Fernsehpublikum eher von seiner komischen Seite bekannt ist, statten die Kieberer von Ottakring am Dienstag, dem 9. April 2013, in ORF eins um 20.15 Uhr in einer ernsten Angelegenheit einen Besuch ab:

Thomas Stipsits (derzeit auch in den beiden Stücken "Triest" und "Bauernschach" sowie in dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens geförderten Kinofilms "Zweisitzrakete" zu sehen) spielt in der siebenten Folge der gleichnamigen ORF-Serie einen behinderten Mann, der seine ganz eigenen "CopStories" zu erzählen hat. Unter der Regie von Paul Harather ermitteln erneut Johannes Zeiler, Serge Falck, Fahri Yardim, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher und Cornelia Ivancan. Als Integrations-Bezirksrätin ist Proschat Madani zu sehen. In Episodenrollen spielen diesmal neben Thomas Stipsits auch Christoph von Friedl, Morteza Tavakoli ("Schnell ermittelt", "Janus") und Dany Sigel.

Thomas Stipsits und "eine Rolle mit viel Tiefe"

"Ich spiele einen behinderten Mann, der bei seiner Mutter lebt. Diese Rolle war wirklich eine große und spannende Herausforderung für mich, und ich habe mich sehr gefreut, sie angeboten bekommen zu haben. Zur Vorbereitung habe ich auch einige Zeit in einem Behindertenheim verbracht, in dem eine Bekannte von mir arbeitet. Und dort hatte ich die Gelegenheit, einen Mann mit einem ähnlichen Krankheitsbild zu beobachten und zu begleiten, was nicht einfach war, weil er mich anfangs gar nicht akzeptiert hat", so der 29-jährige Steirer Thomas Stipsits über seine Rolle. "Wenn man aus dem komödiantischen Fach kommt, besteht natürlich die Gefahr, dass eine solche Figur vielleicht bemüht wirken könnte. Deshalb war es mir umso wichtiger zu wissen, wovon ich rede - gerade und umso mehr bei einer Rolle, die so viel Tiefe hat." Und weiter über "CopStories": "Ich bin ein Freund von Episodenfilmen und mag die reigenartige Erzählstruktur der Serie, dass mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt werden, dass es einmal bei der einen und einmal bei der anderen Geschichte weitergeht. Es ist auch eine Herausforderung für den Zuschauer, sich in diese Welt einzuleben."

"Dillo" (Dienstag, 9. April, 20.15 Uhr, ORF eins)

Ein verrückter Tag: Die Entführung des jungen Ägypters Said (Morteza Tavakoli) gibt Rätsel auf. Said taucht unerwartet in der Polizeiinspektion auf und gibt an, er hätte gerade seinen Entführern entfliehen können. Doch seine Auskünfte zum Fall sind mehr als widersprüchlich. Roman (Holger Schober) und Tina (Cornelia Ivancan) befinden sich unterdessen auf der Jagd nach einem verkleideten Indianer, der auf einem Pferd durch die Gegend reitet. Ausgerechnet Eberts' (Martin Zauner) Therapeutin (Sonja Romei) wird von einer Gruppe Jugendlicher beinahe beraubt und Sylvester (Michael Steinocher) verschlägt es beim Einsatz in der Wohnung von Frau Eberhardt (Dany Sigel) und ihrem behinderten Sohn Dani (Thomas Stipsits) zum ersten Mal die Sprache. Bergfeld (Johannes Zeiler) gerät bei einer nicht ganz offiziellen Aktion in eine Schießerei und Altan (Fahri Yardim) beginnt seine gefährliche Mission als Doppelagent bei Dogan (Hakan Yavas).

"CopStories" ist eine Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

"CopStories" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at