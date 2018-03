Aisin Seiki feiert seinen ersten Messeauftritt in Brasilien auf der "Automec"

Kariya, Japan (ots/PRNewswire) - Aisin Seiki Co., Ltd. und seine Tochterunternehmen* nehmen als Aussteller an der 11. Automec (11. internationale Fachmesse für Autoteile, Ausrüstungen und Services) teil, die vom 16. bis 20. April in Sao Paulo, Brasilien, stattfindet.

(Foto: http://www.aisin.com/news/products/130408.html)



Wir unternehmen Marketinganstrengungen, um neue Kunden zu gewinnen. Dazu bringen wir Karosserieprodukte wie Türen- und Sitzkomponenten auf den Markt, die von unserer lokalen Tochtergesellschaft in Brasilien hergestellt werden, zusammen mit Antriebskomponenten wie Getrieben und Kupplungen, Bremsbauteilen und Motorprodukten. Wir wollen unsere Geschäftstätigkeiten im südamerikanischen Raum ausweiten und in Zukunft ein breites Spektrum von Baugruppen lokal produzieren.

Auf der Fachmesse wird der Aisin-Konzern ein Beispielauto ausstellen, in dem viele seiner Produkte zum Einsatz kommen. Dies soll seine breit gefächerten Fähigkeiten in der Herstellung von Einzelteilen und Baugruppen veranschaulichen und die Bekanntheit der Marke unter den lokalen Automobilherstellern steigern.

*Aisin Seiki Co., Ltd., Aisin AW Co., Ltd., Aisin AI Co., Ltd., ADVICS Co., Ltd.

Aisin Do Brazil Com. E Ind. Ltda. war die erste Produktionsbasis unseres Unternehmens in Südamerika und begann im Januar 2003 mit der Herstellung von Türenteilen in Brasilien. Im Juli 2011 eröffneten wir mit Aisin Automotive Ltda. unseren zweiten Produktionsstandort mit Vertriebs- und Entwicklungskapazitäten, die unsere Produktion von Karosserieteilen verstärken und in der Lage sind, schnell auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Absatzmärkte zu reagieren.

Informationen zu Aisin Seiki Co. Ltd. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kariya City, in der japanischen Präfektur Aichi. Sein Präsident ist Fumio Fujimori.

Kontakt: Masayuki Toyama Öffentlichkeitsabteilung Aisin Seiki Co., Ltd. Telefon: +81-566-24-8232 Fax: +81-566-24-8003 E-Mail:

koho @ rpr.aisin.co.jp