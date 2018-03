FPÖ-Mölzer: Bankgeheimnis für kleine heimische Sparer muss bleiben

Nicht Durchschnittssparer, sondern ausländische Oligarchen und Supereiche ins Visier nehmen - Warum geht es um Österreich und nicht um Steueroasen wie die Cayman-Inseln?

Wien (OTS) - Die Interessen der kleinen heimischen Sparer müssten auf jeden Fall gewahrt bleiben, nahm heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer, zur Diskussion über eine Lockerung des österreichischen Bankgeheimnisses Stellung. "Der Kampf gegen Steuerbetrug und Geldwäsche darf nicht dazu führen, dass Bankkunden unabhängig von der Höhe ihrer Einlagen durchleuchtet werden", hielt Mölzer fest.

Anders verhalte es sich, so der freiheitliche EU-Mandatar, bei ausländischen Anlegern, wenn diese Millionenbeiträge in heimischen Banken bunkern wollen. "Oligarchen oder andere Superreiche sind es in der Regel, die in besonderem Maße für Steuerbetrug anfällig sind. Sie sind ins Visier zu nehmen und nicht die Großmutter, die für die Ausbildung ihres Enkelkindes ein paar Tausend Euro zur Seite gelegt hat. Wenn Steuerbetrug wirklich bekämpft werden soll, dann muss man zielgerichtet vorgehen und nicht die Durchschnittssparer einem Pauschalverdacht aussetzen", betonte Mölzer.

Zudem warnte der freiheitliche Europaabgeordnete vor einer Alibi-Debatte. "Wenn es tatsächlich um die Austrocknung von Steueroasen geht, dann stellt sich die Frage, warum ausgerechnet Österreich im Mittelpunkt steht. Wenn es der EU in dieser Sache Ernst ist, dann ist nicht Druck auf die Alpenrepublik auszuüben, sondern auf problematische Finanzplätze wie die britischen Kanalinseln, die Cayman-Inseln oder die Bermudas", schloss Mölzer.

