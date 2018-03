John Malkovich zu Gast im MuTh

Schauspieler John Malkovich war gestern Abend Gast bei der Österreichpremiere des Musiktheaters "New Angels" im MuTh.

Wien (OTS) - Damit folgte er der Einladung von Komponist Martin Haselböck mit dem er eine intensive Zusammenarbeit pflegt. Haselböck und der Hollywoodstar haben bereits "Jack the Ripper" und "Casanova" in Wien präsentiert. Malkovich wird ein paar Tage in der Stadt bleiben um zukünftige gemeinsame Projekte zu besprechen.

John Malkovich, ein Fan der Wiener Sängerknaben, zeigte sich von der Produktion und dem neuen Konzertsaal MuTh sehr beeindruckt: "Die Atmosphäre hier ist großartig. Früher wollte ich selber einmal Sängerknabe werden. Schön, dass die Wiener Sängerknaben jetzt einen eigenen Konzertsaal haben."

"New Angels", ein Musiktheater von Komponist Martin Haselböck, Video- und Multimediakünstler Virgil Widrich und Regisseur Frank Hoffmann, basierend auf der Novelle "The Black Cat" von Edgar Allen Poe, war am 6. und 7. April als exklusive Preview im Rahmen von Rotary Charity Süd im MuTh zu sehen.

