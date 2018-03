Rauch: Burgstaller verzockt Bankgeheimnis der Österreicher

Regierung schützt unbescholtene Sparer vor Zugriff ausländischer Behörden - Am Bankgeheimnis wird nicht gerüttelt

Wien, 8. April 2013 (ÖVP-PD) "Burgstaller will das Bankgeheimnis unbescholtener Österreicher verzocken", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den jüngsten Aussagen der Sazburger Landeshauptfrau im heutigen "Österreich". Burgstaller wäre gut beraten, den SPÖ-Finanzskandal in Salzburg nicht als Anlass für eine irreführende Debatte zu nehmen, so Rauch: "Der Erhalt des Bankgeheimisses ist Regierungslinie in Österreich. Kontodaten sind ein hochsensibler Bereich - unbescholtene Bürgerinnen und Bürger und deren Konten müssen vor dem automatischen Zugriff ausländischer Behörden geschützt werden. Denn wieviel ich verdiene, wieviel ich mir erspare und wieviel ich wofür ausgebe, geht ausländische Behörden nichts an! Wer das Bankgeheimnis mit Steueroasen gleichsetzt, vermischt Äpfel mit Birnen und setzt tausende Arbeitsplätze aufs Spiel. Denn das Bankgeheimnis bietet keinen Schutz für Verbrecher und Kriminelle. Hohe Steuereinnahmen, wirtschaftliche Impulse und die damit einhergehende Wertschöpfung für den Standort Österreich ist enorm." ****

Und klar ist: "Steuerbetrug ist kein Kavaliersdelikt. Österreich ist daher Vorreiter im Kampf gegen Steuersünder, allen voran setzt sich Finanzministerin Maria Fekter in aller Konsequenz für die aktive Bekämpfung von Steuerbetrug ein. Dazu wurden entsprechende Abkommen mit Liechtenstein und der Schweiz abgeschlossen. Diese sind deutlich effizienter als Datenaustauschabkommen, die nur eine Datenschwemme verursachen. Zusätzlich hat Österreich mit seinen international beachteten Betrugsbekämpfungseinheiten wie zum Beispiel Finanzpolizei, Steuerfahndung, Zollfahndung eine schlagkräftige Exekutive, um jeder Art von Steuerbetrug auf die Schliche zu kommen." Rauch weiter: "Während SPÖ-Staatssekretär Schieder betont, dass das Bankengeheimnis ein Signal der Sicherheit an alle Sparer schickt, verunsichert Burgstaller die Österreicher mit ihren Aussagen. Die ÖVP steht den Sparern so wie die gesamte Regierung im Wort: Am Bankgeheimnis wird nicht gerüttelt."

